Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen in Berlin

Ab dem 2. Januar werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt, ab dem 8. die Briefwahlunterlagen, am 11. Februar geht es für viele Berliner wieder zur Wahlurne. Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit den wichtigsten Infos.Die Wahlbenachrichtigungen werden ab dem 2. Januar verschickt. Ab dem 3. Januar können die Briefwahlunterlagen beantragt werden – wobei diese erst ab dem 8. Januar verschickt werden. Es gibt eine zweite Möglichkeit für die Briefwahl: Sie können sie vor Ort machen.

Wenn Sie die Briefwahlunterlagen beantragt haben, können Sie Ihre Unterlagen beim zuständigen Bezirksbriefwahlamt abgeben. Das ist auch eine Variante, zu der ich rate. Ich könnte aber auch ohne die Wahlunterlagen zu beantragen ab dem 8. Januar mit Personalausweis – und möglichst auch der Wahlbenachrichtigung – in mein Bezirksamt gehen, wo dann ja auch das Briefwahlamt ist. Und dann könnte ich da wählen? Am besten ist, Sie haben die Wahlbenachrichtigung dabei. Wenn Sie die nicht dabeihaben, geht es aber auch mit dem Personalausweis.





