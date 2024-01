Berlin: Gemeinsame Vorsätze für das kommende Jahr

2023 wird in Berlin wohl nicht mit den besten Nachrichten in Erinnerung bleiben. Die Stimmung in der Hauptstadt ist zuletzt für viele ungemütlicher geworden. Zeit, gemeinsam gute Vorsätze zu fassen - ehe Berlins Ruf ganz dahin ist,An diesem 31. Dezember ist es also wieder so weit: Wir sitzen zusammen, blicken zurück und nehmen uns vor, im nächsten Jahr vieles anders, vor allem aber natürlich besser zu machen. Mehr Sport, weniger rauchen und generell besser mit sich umgehen.

Die meisten guten Vorsätze scheitern dann übrigens, weil wir es allein versuchen. Warum also nicht mal gemeinsam einen Vorsatz finden und den am Ende in dieser Stadt auch wirklich umsetzen? Ich komme nicht umhin, darauf zu hoffen, dass in Berlin im kommenden Jahr wirklich einiges anders, vor allem aber besser läuft. Vor zwei Wochen stand ich, wie es sich bei einer gute Privatparty gehört, mit ein paar Leuten in einer Küche, die meisten rauchten, hatten ein Glas Wein in der Hand und erzählten sich, warum sie eigentlich nach Berlin gekommen waren. Klassiker. Die. So auch wir. Carla und ihr Mann Davi





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der große technische Jahresausblick - wie geht es weiter im neuen Jahr?WerbungEin ereignisreiches Jahr liegt nun bald hinter uns. Doch die Börse schaut mehr in die Zukunft als zurück.Im Jahr 2023 konnten nicht nur die Aktienmärkte mit einigen Highlights aufwarten. Auch auf

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

2023 war ein Ducati-JahrSpannender ist die Frage, wie es 2024 mit Marc Márquez auf einer Desmosedici weitergeht. Kolumnist Michael Scott mit einer Standortbestimmung nach dem Valencia-Test.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

ARK Innovation ETF mit starkem Jahr und Rekord im NovemberNach einer negativen Gesamtrendite von minus 23,4 Prozent im Jahr 2021 und minus 67 Prozent im Jahr 2022 kann der ARK Innovation ETF (ARKK) das Jahr 2023 aller Wahrscheinlichkeit nach wieder mit einem satten Plus abschließen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Klimafreundlicher leben: Tipps für das neue JahrZum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, künftig klimafreundlicher zu leben. Ansatzpunkte gibt es reichlich. Und auch der innere Schweinehund kann mit der richtigen Herangehensweise überwunden werden.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Wochenrückblick - Das Jahr neigt sich dem Ende hinWerbungWerfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.Die vergangene Börsenwoche verlief relativ ruhig.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Leon Goretzka: Ein schwieriges Jahr 2023Das Kalenderjahr 2023 verlief für Leon Goretzka (28) alles andere als durchweg positiv - zeitweise verlor er sogar seinen Platz im Kader des DFB-Teams. Beim FC Bayern München spielt der 28-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel derweil wieder eine entscheidende Rolle.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »