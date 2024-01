Sportjahr 2024: Große Sportgroßveranstaltungen in Berlin und Brandenburg

Das Sportjahr 2024 hat einiges zu bieten – und Berlin wie Brandenburg sind mittendrin. Ob Fußball- und Handball-EM oder Trampolin-Weltcup – über das gesamte Jahr finden große Sportgroßveranstaltungen in der Region statt.Das Jahr 2024 beginnt direkt mit einem Kracher: Am Mittwoch, 10. Januar startet die Heim-EM im Handball. Dabei kommt das Turnier auch eine Woche nach Berlin, genauer gesagt in die Arena am Ostbahnhof, in der die Spiele der Gruppe A und D stattfinden.

Vor allem Gruppe A wird im Fokus stehen, denn in der wird Gastgeber Deutschland um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen.Am Sonntag, 14. Januar gegen Nordmazedonien und am Dienstag, 16. Januar gegen Europameister Frankreich (jeweils 20:30 Uhr) wird das DHB-Team am Ostbahnhof auf die Platte gehen. Deutschland will den Heimvorteil nutzen, um erstmals seit 2016 wieder Europameister zu werden - den Start dieser Reise kann Berlin hautnah miterleben.Nils Lichtlein galt als Handballer mit Potenzial im Star-Ensemble der Füchse Berli





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Reformen und neue Wettbewerbe: Das ändert sich 2024 im Fußball​Für Fans, Spieler und Trainer ändert sich im Fußball-Jahr 2024 einiges. Neue Formate gibt es unter anderem in der Champions League. Das schürt auch die Sorge vor Überlastung.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Darts-WM 2024: Der Favoriten-CheckAm 15. Dezember 2023 ist es wieder so weit, dann wird der Ally Pally in London von kostümierten Massen heimgesucht und bis zum 3. Januar zur Bühne für die besten Darts-Profis der Welt. Doch wer hat besonders gute Chancen auf den Titel und wer könnte überraschen? Die Top-Favoriten vor dem Turnier im großen

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Peggy Gou - Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024Peggy Gou ist das Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024. In einem Interview erzählt sie von ihren Berufswünschen als Kind und ihrer Entwicklung als Künstlerin. Geboren in Südkorea, zog sie als Teenager nach London, um am London College of Fashion zu studieren.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Ölpreis-Ausblick: Darum korrigiert Goldman Sachs seine Ölpreis-Prognose für 2024 nach untenGoldman Sachs' Rohstoffexperten haben einen großen Einfluss in Finanzkreisen. Ihre Einschätzungen zur Situation am Ölmarkt sorgt für entsprechend große Aufmerksamkeit - zumal die Analysten kürzlich ihre Ölpreis-Prognose für 2024 merklich gesenkt haben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Änderungen für Verbraucher 2024: Das wird ab Januar alles andersPraktisch alle Bürger in Deutschland sind im kommenden Jahr von Veränderungen betroffen. Das Jahr 2024 bringt viele Neuerungen für Verbraucherinnen und Verbraucher – was man jetzt wissen muss.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Ab 2024 erhält die Bundeswehr bis zu 82 leichte Kampfhubschrauber H145MNach langer kontroverser Diskussion und zähen Vertragsverhandlungen konnte die 25-Mio-Euro-Vorlag zur Beschaffung von leichten Kampfhubschraubern (LKH) H145M dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 13. Dezember 2023 zur Billigung zugeleitet werden.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »