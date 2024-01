Nach den kalten Nebeltagen steht ein Wetterwechsel bevor. Am Mittwoch wird auf der Alpennordseite möglicherweise vereisender Regen für grössere Probleme auf den Verkehrswegen sorgen. Wir gehen den Fragen nach, welche meteorologischen Bedingungen dazu führen und welche Auswirkungen damit verbunden sind?Wetterwechsel in den kommenden Tagen In den kommenden Tagen steht ein Wetterwechsel bevor. Von der eher ruhigen Hochdrucklage mit Hochnebel, ändert sich nun die Strömungslage.

Zunächst gelangt aus Westen etwas feuchtere Atlantikluft zum Alpenraum, bevor am Montag aus Nordwesten kältere Polarluft zur Alpennordseite vorstösst. Am Dienstag sorgt nochmals ein Zwischenhoch für eine ruhigere Phase. Das markantere Wetterereignis erwarten wir am Mittwoch. Mit einer zunehmend starken Höhenströmung fliesst milde und recht feuchte Atlantikluft zur Schweiz, welche über der kalten Grundschicht aufgleitet. Dieses Ereignis schauen wir uns nun etwas genauer a





polizeiCH » / 🏆 29. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetter-News-Schweiz: Ist am Mittwoch mit Glatteis zu rechnen?Nach den kalten Nebeltagen steht ein Wetterwechsel bevor. Am Mittwoch wird auf der Alpennordseite möglicherweise vereisender Regen für grössere Probleme auf den Verkehrswegen sorgen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Zweiter Wolfsalarm im Kanton Schwyz innerhalb von zwei TagenIn der Nähe von Greppen, unweit der Kantonsgrenze zwischen Schwyz und Luzern, wurden gemäss SMS-Alarm vier Schafe gerissen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

An diesen Tagen fühle ich mich besonders alleineAn Weihnachten, am Stephanstag und an Neujahr organisiert das christliche Sozialwerk Hope regelmässig Anlässe für Menschen mit wenig Geld, keinem eigenen Obdach, mit psychischen Problemen oder von Sucht betroffen. Die AZ war beim Weihnachtsessen im «Winterzauber»-Weihnachtsdorf dabei.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Retter der Air Zermatt über Feiertage im DauereinsatzDie Feiertage zählen bei der Air Zermatt zu den intensivsten Tagen im Jahr.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Experte: Heftigkeit des Vulkanausbruchs in Island lässt etwas nach ++ Polizei warnt SchaulustigeWochenlang bebte auf Island die Erde. Die Menschen befürchteten, dass es zu einem vulkanischen Ausbruch kommen könnte. Jetzt ist es soweit. Ein Vulkanologe rechnet damit, der Ausbruch könnte bis zu zehn Tage andauern. Alle Entwicklungen erfahren Sie hier in unserem Newsblog.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Israel-Krieg: Kämpfe gehen nach Feuerpause weiterIm Israel-Krieg gehen die Kämpfe nach der Feuerpause intensiv weiter. Israel ist in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Alle Neuigkeiten hier im Ticker.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »