«An diesen Tagen fühle ich mich besonders alleine»: Hier konnten Armutsbetroffene ihrer Einsamkeit entfliehen An Weihnachten, am Stephanstag und an Neujahr organisiert das christliche Sozialwerk Hope regelmässig Anlässe für Menschen mit wenig Geld, keinem eigenen Obdach, mit psychischen Problemen oder von Sucht betroffen. Die AZ war beim Weihnachtsessen im «Winterzauber»-Weihnachtsdorf dabei.

«Wenn ich an diesen Tagen draussen stehe und in die beleuchteten Wohnzimmer reinschaue, fühle ich mich besonders alleine », sagt eine Frau mittleren Alters. Sie sitzt an einem mit Tannästen und Mandarinen dekorierten Tisch im zum Badener «Winterzauber» gehörigen Brennerschopf und ist froh, der Einsamkeit entweichen zu können.Rund um sie herum treffen andere Menschen zur Weihnachtsfeier des Christlichen Sozialwerks Hope ein. Einige davon finden aus der Notschlafstelle hierher, kommen von der Gasse oder leben im Übergangswohnheim, weil sie zurzeit kein Obdach haben. «Wir sind wie eine grosse Familie», sagt Hope-Geschäftsführerin Deborah Schenker, «bei uns sind alle willkommen





