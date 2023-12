Verkehrskontrolle Binnigerstrasse: Drei Fahrzeuglenkende haben zu viel getrunken

Im Rahmen der Aktion «Via» kontrolliert die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Zeit vor und nach Weihnachten bei Verkehrskontrollen verstärkt insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenkenden. Am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr führte die Polizei eine solche Kontrolle an der Binnigerstrasse in Basel durch. Gemäss Mitteilung der Behörde wurden rund 200 Fahrzeuglenkende auf Alkohol getestet. Zwei Fahrzeuglenkende überschritten den zulässigen Grenzwert von 0,5 Promille.

Zudem sei ein Berufschauffeur angehalten worden, der den Grenzwert von 0,1 Promille Blut-Alkoholkonzentration überschritten hatte, aber unter dem Wert von 0,5 Promille lag. Die Kantonspolizei Basel-Stadt weist nochmals darauf hin, dass das Unfallrisiko mit steigendem Wert exponentiell zunimmt





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Jugendliche nutzen Handy knapp drei JahreSchweizer Jugendliche nutzen ihr Smartphone knapp drei Jahre, bevor sie es ersetzen. Obwohl die technischen Eigenschaften und der Preis für Jugendliche nach wie vor zentral sind beim Handykauf, gewinnen auch nachhaltige Kriterien an Bedeutung. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei Jugendlichen in der Schweiz immer wichtiger.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Medienmitteilung zu COP28: Fastenaktion fordert Energiepaket mit drei SäulenCOP28: Fastenaktion fordert Energiepaket mit drei Säulen Um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, ist der Ausstieg aus den fossilen Energien unabdingbar. Dieser Ausstieg...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Drei Szenarien, wie der Krieg in der Ukraine enden könnteAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Hamas-Geiseln sind traumatisiert – drei SchicksaleDie freigelassenen minderjährigen Hamas-Geiseln werden wohl lebenslang traumatisiert sein. Drei Beispiele lassen nur erahnen, was sie durchmachen mussten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Beat Jans: Drei Frauen zuhause – so tickt der neue BundesratMit 134 Stimmen wurde SP-Kandidat Beat Jans am Mittwoch in den Bundesrat gewählt. Wie tickt er politisch, wie privat? Ein Porträt über ihn und seine Frau Tracy Jans.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Nestlé, Roche und Novartis knicken ein – Gründe für das Kursfiasko bei den drei SMI-SchwergewichtenDer cash Insider kommentiert die wichtigsten Börsenereignisse. Diese Woche unter anderem: Kursverluste bei Nestlé, Roche und Novartis sowie Meyer Burger im Stimmungstief - Und: Straumann-Verwaltungsräte machen zu früh Kasse.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »