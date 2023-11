Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Jugendliche nutzen Handy knapp drei Jahre

Schweizer Jugendliche nutzen ihr Smartphone knapp drei Jahre, bevor sie es ersetzen. Dies ist fast ein Jahr länger als noch 2016, zeigt der aktuelle JAMESfocus-Bericht der ZHAW und Swisscom. Obwohl die technischen Eigenschaften und der Preis für Jugendliche nach wie vor zentral sind beim Handykauf, gewinnen auch nachhaltige Kriterien an Bedeutung. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei Jugendlichen in der Schweiz immer wichtiger.

Bewegungen wie der Klimastreik oder Fridays for Future haben in den vergangenen Jahren Klima- und Umweltthemen in den Fokus gerückt und wurden oft von jungen Menschen initiiert. Bei der Smartphonenutzung steht die Nachhaltigkeit für die Jugendlichen jedoch nicht an erster Stelle. Dies zeigt der neueste JAMESfocus-Bericht der ZHAW-Fachgruppe Medienpsychologie und Swisscom. Die ZHAW-Forschenden analysierten, wie Nachhaltigkeitsüberlegungen das Handyverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in der Schweiz beeinflusse





presseportal_ch » / 🏆 6. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

40 Jahre Sentitreff: Wie aus dem improvisierten Quartiertreff ein Kulturzentrum von städtischer Bedeutung wurdeDer Treffpunkt an der Baselstrasse feiert: Der Sentitreff bereichert seit 40 Jahren das Quartierleben. Vier Mitwirkende blicken zurück und voraus.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Zehn Jahre Lichtpflicht und über 40 Jahre ZeitumstellungÜber die bevorstehende Zeitumstellung, die Lichtpflicht und anderes.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Tag des Lichts: BFU macht auf die Bedeutung von Sichtbarkeit beim Fahrradfahren aufmerksamDie BFU und ihre Partner machen am diesjährigen Tag des Lichts auf die Wichtigkeit von Sichtbarkeit beim Fahrradfahren aufmerksam. Laut einer Studie fahren 2 % der schnellen E-Bikes und 9 % der langsamen E-Bikes ohne Licht. Um das Unfallrisiko zu senken, empfiehlt die BFU den Einsatz von Leuchtwesten.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Die Bedeutung von Flechten für die BiodiversitätChristoph Scheidegger erklärt, warum Flechten eine wichtige Rolle in der Nahrungskette spielen und wie man sie fördern kann.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Früher als bisher angenommen - Öl, Kohle und Gas verlieren schneller an BedeutungDie Nachfrage nach Öl, Kohle und Gas erreicht laut der Internationalen Energieagentur ihren Höhepunkt noch vor 2030.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Bedrohte Amphibien: Riehen hat nun ein Schutzgebiet von «nationaler Bedeutung»Nach langen Diskussionen fand der Einwohnerrat einen Kompromiss zum Schutz von seltenen und bedrohten Amphibien im Autal.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »