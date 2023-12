Fotos zum Mitfreuen: Weihnachten in der Vergangenheit

Alle Jahre ist Weihnachten Anlass, sich über etwas zu freuen. Wie unterschiedlich Freude sein kann, zeigen Fotos zum Mitfreuen.Ein kleines Mädchen zündet an Heiligabend 1953, vor genau siebzig Jahren also, genauso wie wir es heute tun, die Kerzen am Weihnachtsbaum an.

Ich möchte mich beim Staatsarchiv des Kantons Bern, dem SBB-Archiv «SBB Historic», der Burgerbibliothek Bern, dem Stadtarchiv der Stadt Bern, dem Museum für Kommunikation in Bern, der Fotoagentur Keystone, dem Staatsarchiv Aargau, der Bildagentur Getty Images und FFV, KMB, Dep. GKS herzlich bedanken. Herzlicher Dank auch an alleeserinnen und Leser! Allen wünsche ich schöne Weihnachten und frohe Festtage und schon jetzt, ein gutes neues Jahr. Der Adventskalender unternahm 24 Mal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Fotografie sei die einzige Kunst, die immer als Vergangenheit zu uns kommt. Was sie zeigt, ist vorbei und wird nie mehr wiederkehren. Daher würden sich vor allem Nostalgiker für sie interessieren, schrieb der US-Autor Eliot Weinberge





Hanf und Cannabis: Einfluss auf den Schlaf und das TräumenHanf und Cannabis wirkt sich äußerst stark auf den Schlaf und das Träumen aus. Schon seit Langem werden insbesondere alte Menschen in Israel, die unter schweren Albträumen aufgrund schockierender Erlebnisse aus der Vergangenheit leiden, mit Cannabis behandelt. Bewiesen wurde in der Vergangenheit bereits von Forschern aus Australien in einer placebokontrollierte Untersuchung, dass Cannabis auch gegen Schlaflosigkeit wirksam ist und schon bei kurzer Einsatzdauer beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Nun haben Forscher der Washington State Universität (WSU) anhand der Daten von 1,216 Personen die Erfahrungen machen können, dass viele Menschen auf herkömmliche Schlafmittel verzichten können, wenn sie vor dem Schlafen Cannabis konsumieren.

Rituale im Alltag: Sicherheit, Orientierung und GeborgenheitDer Dezember ist ein Monat voller Rituale: Chlausentag, vier Adventssonntage, Weihnachten und Silvester. Nicht alle aber mögen diese Rituale. Für viele sind sie mit Stress und Streitigkeiten verbunden – gerade Weihnachten. Es gibt aber auch Alltagsrituale, die uns heute oft mehr helfen als religiöse Rituale. Wir brauchen Rituale, weil sie uns Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit geben.

Geschenk gesucht? Diese vier Romane empfehlen Münchensteiner Schülerinnen und Schüler zu WeihnachtenSchülerinnen und Schüler des Gymnasiums Münchenstein haben sich Buchtipps für die Weihnachtszeit überlegt. Eine gekürzte Auswahl der bz-Kulturredaktion.

Action, Party oder Tipps für die ganze Familie: Das läuft in der Region zwischen Weihnachten und SilvesterDie Vorweihnachtszeit ist stressig. Die Tage danach eher nicht. Damit Ihnen die Decke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auf den Kopf fällt, haben wir für Sie ein paar Tipps für Freizeit- Silvesteraktivitäten zusammengestellt. Bewegung ist gut. Das denken sich auch die Organisatoren des Family Day in Lenzburg. Während zweier Stunden kann sich die ganze Familie am 26., 27., 28. Dezember und 2. Januar im Traitafina Turnzentrum Aargau, dem grössten Turn- und Bewegungsparadies der Schweiz, austoben. Wichtig: Turn- und Sportkleider mitnehmen!gibt es die Möglichkeit, Eisstockschiessen zu spielen. Der Volkssport spielt sich ähnlich wie Curling – nur muss man hier die Eisstöcke möglichst nah an die Daube schiessen und nicht in einem Kreis unterbringen

Verkehrskontrolle Binnigerstrasse: Drei Fahrzeuglenkende haben zu viel getrunkenIm Rahmen der Aktion «Via» kontrolliert die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Zeit vor und nach Weihnachten bei Verkehrskontrollen verstärkt insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenkenden.

SCB: Die Berner gewinnen 4:1 in KlotenDie dezimierte Abwehr der Berner hält diesmal dicht, sie feiern Weihnachten dank des ersten Erfolgs nach vier sieglosen Spielen auf Platz 5.

