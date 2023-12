Rituale im Alltag: Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit

Der Dezember ist ein Monat voller Rituale: Chlausentag, vier Adventssonntage, Weihnachten und Silvester. Nicht alle aber mögen diese Rituale. Für viele sind sie mit Stress und Streitigkeiten verbunden – gerade Weihnachten. Es gibt aber auch Alltagsrituale, die uns heute oft mehr helfen als religiöse Rituale. Wir brauchen Rituale, weil sie uns Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit geben.

Autor: Sandra Figlioli-Hofstetter Psychotherapeutin Von der Gute-Nacht-Geschichte, über das regelmässige Treffen mit Freunden im immer gleichen Restaurant, bis hin zu Weihnachten – unser Alltag ist voller Rituale. Und das ist gut so, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Sandra Figlioli-Hofstetter: «Wir brauchen Rituale, weil sie uns Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit geben.» Rituale sind berechenbar – die Familie nichtDas Gute an Ritualen ist, dass sie immer gleich ablaufen und man weiss, was auf einen zukommt. Entsprechend kann man sich auch darauf freuen. Auch wenn an Weihnachten der Haussegen manchmal schief häng





