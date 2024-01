Davos: Weltwirtschaftsforum beginnt mit Fokus auf Kriege, Klimawandel und KI

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDavos ist im Ausnahmezustand. Am Montag beginnt das Treffen der globalen Wirtschafts- und Politelite. Die wichtigsten Themen: Kriege, Klimawandel und KI.Die Armee und Polizeikräfte sorgen in Davos für besonders hohe Sicherheit: 2800 Spitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft werden zum Weltwirtschaftsforum erwartet.

Durch die heikle weltpolitische Situation gewinnt das Weltwirtschaftsforum (WEF) an Bedeutung. Zentrale Themen sind der Ukraine-Krieg und der Krieg im Nahen Osten. Es werden 2800 Geschäftsleute, Politikerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt erwartet. Aus dem Nahen Osten reisen besonders viele Schlüsselfiguren nach Davos. Vor dem offiziellen Start haben am Sonntag in Davos Gespräche zur Ukraine stattgefunden. Es war das vierte sogenannte Friedensformel-Treffen, bei dem nationale Sicherheitsberater aus rund 80 Staaten zusammenkame





Das Weltwirtschaftsforum in Davos: Vertrauen wieder aufbauenAm Montag wird in Davos das 54. Weltwirtschaftsforum eröffnet. Regierungsvertreter, Unternehmerinnen und internationale Organisationen kommen in den Bündner Bergen zusammen. Und das WEF nimmt sich viel vor: Es will Vertrauen wieder aufbauen. So lautet zumindest der diesjährige Slogan des Forums: «Rebuilding Trust». SRF-Wirtschaftsredaktor Stefan Frühauf erklärt, ob das mehr als ein frommer Wunsch ist.

Das Weltwirtschaftsforum und die verpasste ChanceDas Weltwirtschaftsforum hat es verpasst, die Kriege, die aktuell weltweit Menschen und Wirtschaft bedrohen, auf die Agenda der Weltpolitik zu setzen.

Bewältigung der Risiken und Nutzung der Chancen Künstlicher Intelligenz (KI) auf dem WEF in DavosDie Regierungen fordern eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz (KI), doch globale Regeln fehlen. Kann es auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zu einem Durchbruch kommen?

Klimawandel führt zu häufigeren und stärkeren TrockenheitsperiodenEine internationale Studie zeigt die Auswirkungen des Klimawandels auf das Grasland-Ökosystem und prognostiziert häufigere und stärkere Trockenheitsperioden. Die Ergebnisse sind düsterer als erwartet.

WEF in Davos: Treffpunkt für die Wirtschafts- und Polit-EliteVom 15.-19. Januar wird Davos zum Treffpunkt für die Wirtschafts- und Polit-Elite aus der ganzen Welt. Lesen Sie hier, wer ans WEF reist und was die Themen sind.

ZSC Lions bauen Tabellenführung aus – Siege auch für Ambri, Davos und Bern: alle Tore im VideoIn der 33. Runde der Eishockey National League standen am Samstag sieben Partien auf dem Programm. Die Höhepunkte gibt es hier im Video.

