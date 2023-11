TerraPay und Maya geben globale Partnerschaft bekannt

TerraPay und Maya geben heute auf dem SINGAPORE Fintech Festival eine transformative globale Partnerschaft bekannt. Angesichts der weiter zunehmenden Nachfrage nach effizienten, grenzüberschreitenden Zahlungslösungen, freut sich TerraPay, ein führendes globales grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit Maya eingegangen ist. Maya ist das Fintech-Ökosystem Nr.

1 auf den Philippinen und bietet die fortschrittlichste digitale Bank, eine hoch bewertete Verbraucherfinanzierungs-App sowie ein führendes Unternehmen im Bereich Händlerakquise und Zahlungsabwicklung. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, internationale Überweisungen für Filipinos auf der ganzen Welt zugänglicher, bequemer und sicherer zu machen. Mit dieser Partnerschaft können Nutzer der Maya-App jetzt nahtlos Geldüberweisungen aus Korea, den USA, Singapur und dem Nahen Osten über das umfangreiche globale Netzwerk von TerraPay vornehme

SWİSSITMAGAZİNE: Qualcomm und Iridium beenden Partnerschaft für SatellitenkommunikationssystemQualcomm und Iridium haben gemeinsam an einem Satellitenkommunikationssystem für Smartphones gearbeitet. Diese Geräte-Hersteller wollten dieses jedoch nicht adaptieren. Jetzt ist die Partnerschaft bereits wieder Geschichte.

BZBASEL: Bioflix übernimmt Dorfladen in Bettingen: Kein Personal und Zutritt nur noch mit QR-CodeBioflix übernimmt Dorfladen in Bettingen: Das Konzept des neuen Betreibers Bioflix sieht reine Selbstbedienung vor. In der Stadt funktioniert das, doch wie kommt es bei der Landbevölkerung an? dorfladen bioflix bettingen basel bzbasel

20MİN: Fake Work: Mitarbeiter täuschen Homeoffice vorMehrere Personen geben zu, im Homeoffice zu arbeiten, während sie in Wirklichkeit anderen Beschäftigungen nachgehen. Ein Softwareentwickler erzählt von seinen Erfahrungen.

PRESSEPORTAL_CH: Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits KomplikationenWeltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

BAUERNZEİTUNG1: Umlagerungen bei Direktzahlungen betreffen TierhaltungsbetriebeTierhaltungsbetriebe sind von den Umlagerungen bei den Direktzahlungen betroffen, auch in der Zentralschweiz. Umlagerungen von Geldern zugunsten neuer kostentreibender Programme zulasten der einkommenssichernden Basisbeiträge und zudem noch drohende Kürzung des gesamten Direktzahlungsrahmens. Das anfang November beschlossene Verordnungspaket des Bundesrates und die anstehende Budgetberatung im Parlament geben auch bei den bäuerlichen Organisationen unserer Region zu reden.

BLUESPORT_DE: Zum Glück haben wir Granit Xhaka in der NatiAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

