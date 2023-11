Staatshilfe für Siemens Energy: Steuerzahler bürgt mit 7,5 Milliarden Euro

Ideologie vernebelt die Sicht: Weil das Geschäft mit den Windrädern nicht funktioniert, muss der Steuerzahler jetzt mit 7,5 Milliarden Euro für Siemens Energy bürgen. Bringt’s das? Weil das Geschäft mit den Windrädern nicht funktioniert, muss der Steuerzahler jetzt mit Milliarden für Siemens Energy bürgen. Das bedeutet im Kern jene neue Staatshilfe, die das DAX-Unternehmen mit dem Traditionsnamen im Titel erhält. Es geht um 7,5 Euro Milliarden Euro, die der Bund als Bürgschaft bereitstellt.

Daneben muss sich der ehemalige Mutterkonzern Siemens an seiner aus dem Haus geschmissenen Tochter stärker beteiligen als bisher. Die Wahrheit ist: Hier wird schon wieder gerettet, weil Deutschland und seine Ampel-Regierung den Windkraftanlagen-Hersteller brauchen, um ihre Energiewende durchzuziehen. Die Banken haben keine Lust, Milliardenkredite abzuschreiben, die sie mit Blick auf die Rendite der Energiewende vergeben haben. Und der alte Mutterkonzern Siemens kann auch keinen neuen Krach im Hause brauche

FUW_NEWS: Deutschland unterstützt Siemens Energy mit Bürgschaft in Höhe von 7,5 Mrd. €Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium stützt den Energietechnikkonzern mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Mrd. €. Das Hilfspaket für Siemens Energy umfasst insgesamt rund 15 Mrd. €.



CASHCH: Verluste in der Windkraft-Sparte belasten Siemens EnergyDie Windkraft-Sparte von Siemens Energy bleibt für weitere zwei Jahre ein Verlustgeschäft. CEO Christian Bruch äußerte sich besorgt über die finanzielle Situation und erwartet erst im Geschäftsjahr 2025/26 eine schwarze Null. Die Rückstellungen von 1,6 Milliarden Euro könnten jedoch ausreichen.



PRESSEPORTAL_CH: GameChange Solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Bison Energy für Solarprojekte in AustralienGameChange Solar wird seinen Genius Tracker™ für 125 MW an Entwicklungsprojekte in New South Wales und Victoria liefern. Die Absichtserklärung mit Bison Energy ermöglicht die Zusammenarbeit bei fünf Solarprojekten.



SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweizer Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweizer Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.



20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macrons Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.



SCHWEİZERBAUER: Treibhausgase: Farmer an kurzer LeineDer Molkereikonzern Fonterra will, dass auf neuseeländischen Farmen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Bis 2050 will die Genossenschaft klimaneutral werden. Dafür ist sie aber auf die Milchproduzentinnen und Milchproduzenten angewiesen.

