Qualcomm und Iridium beenden Partnerschaft für Satellitenkommunikationssystem

Qualcomm und Iridium haben gemeinsam an einem Satellitenkommunikationssystem für Smartphones gearbeitet. Die Geräte-Hersteller wollten dieses jedoch nicht adaptieren. Jetzt ist die Partnerschaft bereits wieder Geschichte.und Iridium ihre Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen die beiden Unternehmen auch tatsächlich einen Dienst für Satellitenkommunikation für Android-Smartphones entwickelt hatten ("Swiss IT Magazine"). Doch mit der Zusammenarbeit ist schon nach wenigen Monaten Schluss.

Grund: Trotz des technischen Erfolges wollten die Smartphone-Hersteller die Technologie nicht in ihre Geräte integrieren. Aus diesem Grund hatte Qualcomm Iridium Anfang November mitgeteilt, dass das Unternehmen die Verträge mit Wirkung zum 3. Dezember 2023 kündigen möchte, wie Iridium schreibt. Dennoch zeigt sich Satellitenkommunikationsanbieter optimistisch."Ich bin zwar enttäuscht, dass diese Partnerschaft nicht sofort Früchte getragen hat, aber wir glauben, dass die Branche klar in Richtung einer verstärkten Satellitenverbindung in Verbrauchergeräten geht", so Matt Desch, CEO von Iridiu

