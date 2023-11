Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits Komplikationen

Mehr als zwei von drei Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits Komplikationen, so eine Studie der International Diabetes Federation. Weltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

Sieben von zehn Diabetikern (72%) erfuhren erst von ihrer Zuckerkrankheit, nachdem sie die damit verbundenen Komplikationen entwickelt hatten. Darüber hinaus hatten fast alle (94%) der Befragten im Laufe ihres Lebens mit Diabetes eine oder mehrere Diabetes-Komplikationen erlebt. Die Ergebnisse stammen aus einer weltweiten Studie, die kürzlich von der International Diabetes Federation (IDF) im Vorfeld des World Diabetes Day am Dienstag, 14. November, durchgeführt wurde. Die Umfrage wurde unter Menschen mit Diabetes in Afrika, Asien, Europa und Südamerika durchgeführt, um den Bekanntheitsgrad und die Auswirkungen von diabetesbedingten Komplikationen zu ermitteln

