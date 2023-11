Fake Work: Mitarbeiter täuschen Homeoffice vor

Fake Work stellt Firmen vor ein grosses Problem. Bei der sogenannten Scheinarbeit täuscht der Mitarbeitende vor, im Homeoffice zu arbeiten, während er einer anderen Beschäftigung nachgeht. Mehrere Personen aus der 20-Minuten-Community geben zu, so ihre Vorgesetzten auszutricksen. So auch Softwareentwickler D.V.* (46) aus Bern: «Ich erledige alle meine Aufgaben schon vor dem Mittag, somit gibt es den restlichen Tag nichts mehr zu tun.

» Am Nachmittag schaue er dann Netflix oder sei auf Social Media aktiv. Um nicht aufzufallen, lässt er den Bildschirm im Hintergrund offen, so bleibe sein Status aktiv: «Es ist gar nicht so schwierig, Arbeit vorzutäuschen. Meine Vorgesetzten haben sowieso keinen Überblick, wer was macht.» Ein schlechtes Gewissen habe er nicht: «Ich habe ja meine Aufgaben erledigt, das ist das Wichtigste.» Auch Konsequenzen befürchtet er nicht: «Im schlimmsten Fall droht mir nur eine Verwarnun

: