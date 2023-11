Umlagerungen bei Direktzahlungen betreffen Tierhaltungsbetriebe

Tierhaltungsbetriebe sind von den Umlagerungen bei den Direktzahlungen betroffen, auch in der Zentralschweiz. Umlagerungen von Geldern zugunsten neuer kostentreibender Programme zulasten der einkommenssichernden Basisbeiträge und zudem noch drohende Kürzung des gesamten Direktzahlungsrahmens. Das anfang November beschlossene Verordnungspaket des Bundesrates und die anstehende Budgetberatung im Parlament geben auch bei den bäuerlichen Organisationen unserer Region zu reden.

:

SRFLUZERN: Nach 15 Jahren findet wieder eine Pride Zentralschweiz statt - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFIn der Stadt Luzern demonstrieren an der Pride Zentralschweiz Personen, die bei Sexualität und Geschlecht nicht in das klassische Schema passen, für mehr Akzeptanz. Wie das Leben in der Zentralschweiz als queere Person ist – ein Gespräch.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

SRFLUZERN: So will die Zentralschweiz das Gesundheitswesen stärken - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFDie Zentralschweizer Kantone wollen gemeinsame Sache machen, um die Gesundheitsberufe attraktiver zu machen in der Region. Nebst Kampagnen soll es auch neue Ausbildungsmöglichkeiten geben. Die Abendsendung:

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Zukunftstag beim Regionaljournal Zentralschweiz - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFBeim heutigen nationalen Zukunftstag hatten wir auch beim Regionaljournal Besuch. Die drei Nachwuchs-Reporter brillierten mit einer eigenen Strassenumfrage.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Zentralschweiz geht bei Bundesratswahl erneut leer aus - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFDie Nidwaldnerin Michèle Blöchliger und der Zuger Heinz Tännler waren chancenlos: Die SVP-Bundeshausfraktion schickt kein Mitglied einer Zentralschweizer Kantonsregierung ins Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Damit bleibt die Region in der Landesregierung weiter aussen vor.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Apropos-Kolumne: Harte Zeiten für die Zentralschweiz - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFBeat Vogt macht sich Gedanken darüber, warum die Zentralschweiz auch in diesem Jahr bei den Bundesrat swahlen leer ausgeht. Und auch sonst harte Zeiten erlebt.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »

SRFLUZERN: Erstes Tierkrematorium in der Zentralschweiz in Betrieb - Regionaljournal Zentralschweiz - SRFWer sein totes Haustier einäschern lassen will, kann dies neu auch in der Zentralschweiz tun. In Küssnacht am Rigi hat das Tierkrematorium Rosengarten als erstes der Region seinen Betrieb aufgenommen. Auch Pferde können dort kremiert werden.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen »