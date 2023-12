Schweizer Franken legt im Dezember gegenüber Euro und Dollar zu

Wider Erwarten hat der Schweizer Franken hat auch im Dezember seine Muskeln spielen lassen und gegenüber dem Euro und Dollar an Wert zugelegt. So mancher Marktbeobachter und Analyst staunte nicht schlecht, als Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, während der Medienkonferenz nach der geldpolitischen Sitzung der SNB am 14. Dezember erklärte, dass die SNB auf weitere Devisenverkäufe verzichten werde.

Der überraschende Part war dabei nicht der klaren Richtungswechsel in der Geldpolitik. Jordan hat dabei nämlich etwas gemacht, was er sonst nie tut: Er ist vom Redetext der Medienmitteilung abgewichen. Die erste Reaktion an den Märkten war damit vorgegeben: Der Franken verlor sowohl zum Dollar wie zum Euro über die nächsten zwei Handelstage rund ein Prozent an Wert. Um so erstaunlicher kam dann für viele Strategen, dass der Franken hernach wieder stärker wurde. Auf Monatsfrist legte der Franken gegenüber den G10-Länderwährungen US-Dollar (+3,13 Prozent), Britisches Pfund (+2,45 Prozent), Dänische Krone (+2,26 Prozent) und Euro (+2,23 Prozent) z





