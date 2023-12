Die Bedeutung von Cannabis in der menschlichen Entwicklung

Seit Jahrtausenden begleitet Cannabis die Entwicklung des Menschen. Schon über einen extrem langen Zeitraum haben Bewohner der Erde die vielen Einsatzmöglichkeiten und den großen Nutzen des natürlichen Genuss- und Arzneimittels, des gesunden Nahrungsmittels und des praktischen Rohstoffs zu ihrem Vorteil genutzt. Dank der mittlerweile in vielen Teilen der Welt fast schon einhundert Jahre andauernden Prohibition ist viel Wissen über Hanf und Cannabis verloren gegangen.

Selbst die Wissenschaft wurde durch das Verbot über jahrzehntelang gebremst, da sogar die Forschung an dem Gewächs und dessen Wirkstoffen erschwert bis gar unmöglich gemacht wurde. Daher werden heute auch immer wieder neue Erkenntnissen gefordert und dass weitere Forschung vonnöten wäre, selbst wenn eindeutige Ergebnisse in modernen Untersuchungen eingeholt werden konnten. Oft heißt es auch seitens der Politik, dass man aktuell noch zu wenig über Cannabis und dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wisse, um klare Stellung bezüglich der Legalisierung zu beziehe





Die Vorteile einer Freigabe von Cannabis zu GenusszweckenEine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken hat im Gegensatz zum Verbot des natürlichen Rauschmittels viele Vorteile. In den verschiedensten Bereichen lässt sich wahrnehmen, dass ein gesetzlich gestatteter Zugang zu einem geregelten Cannabismarkt mit positiven Veränderungen einhergeht, die sich nicht mehr von der Hand weisen lassen.

Hanf und Cannabis: Einfluss auf den Schlaf und das TräumenHanf und Cannabis wirkt sich äußerst stark auf den Schlaf und das Träumen aus. Schon seit Langem werden insbesondere alte Menschen in Israel, die unter schweren Albträumen aufgrund schockierender Erlebnisse aus der Vergangenheit leiden, mit Cannabis behandelt. Bewiesen wurde in der Vergangenheit bereits von Forschern aus Australien in einer placebokontrollierte Untersuchung, dass Cannabis auch gegen Schlaflosigkeit wirksam ist und schon bei kurzer Einsatzdauer beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Nun haben Forscher der Washington State Universität (WSU) anhand der Daten von 1,216 Personen die Erfahrungen machen können, dass viele Menschen auf herkömmliche Schlafmittel verzichten können, wenn sie vor dem Schlafen Cannabis konsumieren.

