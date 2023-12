Ticket zu spät gelöst und gebüsst? Wie Sie eine Busse abwenden – oder von 100 Franken auf 30 Franken runterhandeln

Haben Sie das Billett in der SBB-App erst beim Einsteigen gelöst und sind dafür gebüsst worden? Oder konnten Sie wegen technischer Probleme kein Ticket kaufen? Hier erfahren Sie, was Ihre Rechte sind – und warum der Bund eine grosszügigere Praxis bei «EasyRide» in Aussicht stellt. Was geschieht, wenn ich das Ticket in der SBB-App erst beim Abfahren löse? Mit einem Wisch vor der Fahrt einchecken und beim Aussteigen ebenfalls wieder mit einem Wisch auschecken.

Und obendrauf wird einem am Ende des Tages automatisch das günstigste Billett verrechnet: So werben die SBB für die Easy-Ride-Funktion. Sie ist seit einiger Zeit in der SBB-App integriert und ein Riesenerfolg: 2,5 Millionen Billette pro Monat werden auf diesem Weg inzwischen verkauft. Nun haben sich jedoch Klagen von Kunden gehäuft, die gebüsst wurden, weil sie die Wisch-Bewegung erst beim Abfahren gemacht haben





Airpods-Verbindungsprobleme: Wie man sie behebtDie Airpods haben seit ihrer Markteinführung mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Airpods, die sich immer wieder vom iPhone trennen, wieder unter Kontrolle bringen können.

Wie lange halten diese Holzständer den auf sie einwirkenden Kräften stand?Der Berg ist zur Ruhe gekommen. Nach dem glimpflich abgelaufenen Grossereignis am 16. Juni sind aber immer wieder kleinere Felspartien am oberen Rand der Bergsturzfläche abgebrochen. Meist zerfielen die grossen Blöcke, und das Material kam in der durch den Abgang der Insel entstandenen Mulde zum Stillstand. Die Lage hat sich im Felssturzgebiet sichtlich beruhigt. Grosses Bauprojekt Vermutlich durch die Starkniederschläge im Oktober und im November hat an verschiedenen Messstellen die Rutschgeschwindigkeit auf der Gleitschicht aber wieder zugenommen. Der Vortrieb des Sondierstollens mit einer Länge von 560 Metern ist abgeschlossen. Dieser Ausbruch und die Sondierbohrungen haben bereits 14 Millionen Franken verschlungen. Für den nun auszubrechenden Entwässerungsstollen müssen für die grossen Mengen an Ausbruchmaterial zuerst die notwendigen Deponieflächen vorbereitet werden

Mary Robinson: Eine Kämpferin für MenschenrechteAls sie 1997 das Amt der UNO-Menschenrechtskommissarin antrat, hatte Mary Robinson bereits eine imposante Karriere hinter sich. Mary Robinson wuchs im Irland der 1950er-Jahre auf, als einziges Mädchen neben vier Brüdern. Sie erinnert sich, dass sie in ihrer Familie 'Ellenbogen' zeigen musste. Ihre Eltern erklärten ihr, dass sie gleich behandelt würde wie ihre Brüder. In der Familie war das so. Doch draußen, in der irischen Gesellschaft, lagen die Dinge ein wenig anders. Während ihres Jurastudiums in Dublin setzte sie sich für die Aufhebung des Scheidungsverbots, die Legalisierung der Empfängnisverhütung und die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. 1969, im Alter von nur 25 Jahren, wurde sie als Unabhängige in den irischen Senat gewählt und begann ihre politische Aktivität in den Institutionen. Dort setzte sie die erwähnten Kampagnen fort. Doch die Versuche, ihre Ideale in Gesetzen zu verankern, unterschieden sich fundamental von den Debatten an der Universität.

An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für SpitzenküheAuktion - An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für Spitzenkühe: Der Höchstpreis an der Aargauer Auktion lag bei 5800 Franken. Im Schnitt galten die Holstein- und Swissherdbook-Kühe gut 4000 Franken.

Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden FrankenGemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Börsen-Ticker : SMI vor gehaltenem Start - Franken weiter stark - US-Teuerungszahlen im FokusDank guter Vorlagen aus Übersee dürfte die Schweizer Börse am Mittwoch gehalten starten.

