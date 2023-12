Wofür sammelt die Glückskette im Dezember 2023?

Weltweit bleibt beinahe jedes fünfte Kind im schulpflichtigen Alter von der Bildung ausgeschlossen, das sind rund 244 Millionen Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Im Zentrum des diesjährigen Solidaritätstages steht deshalb der Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche in der Schweiz und weltweit. Die eine Hälfte der gesammelten Spenden kommt dem Kinder-Fond der Glückskette zugute, der Projekte von 26 akkreditierten Schweizer Partnerorganisationen im Ausland unterstützt.

Die zweite Hälfte fliesst in den Fond «Berufliche und soziale Integration junger Menschen in der Schweiz». Es werden Projekte von verschiedenen privaten Non-Profit-Organisationen aus dem Sozialbereich unterstützt, mit dem Ziel, dass sich junge Menschen in der Schweiz, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, eine Zukunft aufbauen könne





