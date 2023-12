Hohe Kosten für mobile Daten in der Schweiz

In der Schweiz muss man für die Nutzung von mobilen Daten tief in die Tasche greifen. Überall sonst in Europa surft es sich günstiger. Immerhin: Die Abopreise sind in den letzten Jahren gesunken. Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht ein teures Pflaster und die Nutzung von mobilen Daten macht da keine Ausnahme. Eine Studie von, dass in der Schweiz im Durchschnitt 6,49 Franken für ein Gigabyte bezahlt werden muss – das ist beispielsweise rund dreimal so viel, wie in Deutschland verrechnet wird.

Noch schlechter wirds beim Vergleich mit Frankreich (0,18 Franken) oder Italien (0,08 Franken), wo die Nutzung von Daten 36, respektive 81 mal günstiger ist als hierzulande. Gemäss der Studie ist die Nutzung von mobilen Daten in der Schweiz sogar so teuer, dass nur fünf Staaten weltweit den hiesigen Preis pro Gigabyte toppen, nämlich: Doch es gibt auch gute Nachrichten: Wie die Studienautoren weiter schreiben, ist der durchschnittliche Abopreis im Mobilfunkbereich in der Schweiz in den letzten vier Jahren um rund 20 Prozent gesunken – trotz Teuerung und Inflatio





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

KI hat hohe Priorität bei Schweizer UnternehmenGemäss einer Studie von Cisco hat die Einführung von KI bei Schweizer Unternehmen hohe Priorität. Es gibt allerdings noch ein paar Baustellen, namentlich bezüglich Skalierbarkeit der Netzwerke sowie Sicherheit und Datenschutz.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Adolf Ogi: Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz illusorischDer frühere Sportminister Adolf Ogi hält die Hoffnung auf Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz für illusorisch. Mit der Absage des IOK für 2030 sei die Bevölkerung kaum mehr für das Projekt zu gewinnen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweiz gewinnt gegen Schweden, aber steigt abViel Kampf, Wille und eine gute Portion Glück bringen der Schweizer Fussballerinnen im ersten Spiel unter Interimstrainer RetoGertschen gleich den ersten Sieg. Und das gegen die Weltnummer eins. suiswe

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Schweiz erwägt Verschiebung der Umsetzung des globalen Mindeststeuersatzes für UnternehmenIm Juni stimmte das Schweizer Stimmvolk mit überwältigender Mehrheit einem globalen Abkommen zur Einführung eines Mindeststeuersatzes von 15% für Unternehmen zu. Die Regierung erwägt nun, die Umsetzung zu verschieben. Das sind die Gründe.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Soll die Schweiz Afghaninnen Asyl gewähren?Soll die Schweiz Afghaninnen Asyl gewähren? Mit dieser Frage beschäftigt sich demnächst das Parlament. Was die geflüchtete afghanische Juristin Shabnam Simia darüber denkt – und was geschieht, wenn das Parlament dazu Nein sagt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweiz: Haltungen, Positionen und erstaunliche GeschichtenErfahren Sie mehr über die Haltungen der Schweiz, ihre Positionen zu globalen Themen und erstaunliche Geschichten aus abgelegenen Winkeln der Welt. Außerdem wurde im Oktober 2019 in einem Zug Gold im Wert von rund 200.000 Schweizer Franken gefunden.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »