Die Kehrseite des starken Franken

Die Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen. Zwar könnte es zu kleinen kurzfristigen Korrekturen kommen, doch angesichts der Geopolitik und der Wirtschaftsentwicklung wird die Schweizer Währung laut den Experten im Laufe der nächsten 12 Monate ihre Stärke einmal mehr unter Beweis stellen. In diesem Jahr sorgte der Ausbruch des Krieges in Nahost dafür, dass Investoren zunächst die Flucht in sichere Häfen antraten.

Das schickte das Euro/Franken-Paar in Richtung rekordtiefe 94 Rappen. Der US-Dollar erlebte bereits im Sommer seine tiefsten Notierung unterhalb von 86 Rappen. Oberhalb der Parität stand der Euro nur ganz kurz zu Jahresbeginn, der US-Dollar 2023 nie. An den Finanzmärkten macht denn auch das Bonmot der stärksten Währung der Welt die Runde. Immerhin hält die Aufwertung des Franken schon seit «Bretton Woods» an, wie Devisenberater Thomas Gangl von der Valiant Bank sagt





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden FrankenGemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Der erste reine Braunvieh-Verkaufstag im Kanton Bern ist geglücktBraunvieh-Verkaufstag - Der erste reine Braunvieh-Verkaufstag im Kanton Bern ist geglückt: Die acht verkauften Braunviehkühe in Schüpbach BE galten im Durchschnitt 4340 Franken. Die acht Rinder 3200 Franken.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Landwirtschaft: Gesamtproduktion steigt um 2,0% im Jahr 2023Die ersten Schätzungen für das laufende Jahr beruhen auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, die das Bundesamt für Statistik (BFS) erarbeitet. Gemäss ersten Schätzungen beläuft sich die Gesamtproduktion der Schweizer Landwirtschaft 2023 auf nahezu 11,9 Milliarden Franken belaufen, das sind 2,0% mehr als 2022. Die Ausgaben für Vorleistungen (Futtermittel, Energie, Dünger, Unterhalt und Reparaturen usw.) betragen 7,4 Milliarden Franken und sind damit 0,8% höher als im Vorjahr.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für SpitzenküheAuktion - An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für Spitzenkühe: Der Höchstpreis an der Aargauer Auktion lag bei 5800 Franken. Im Schnitt galten die Holstein- und Swissherdbook-Kühe gut 4000 Franken.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Börsen-Ticker : SMI vor gehaltenem Start - Franken weiter stark - US-Teuerungszahlen im FokusDank guter Vorlagen aus Übersee dürfte die Schweizer Börse am Mittwoch gehalten starten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »