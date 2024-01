Russische Kriegsdienstverweigerer erhält kein Asyl in der Schweiz

Alexander Euler möchte nicht in die russische Armee eingezogen werden – doch die Schweiz gewährt ihm bisher kein Asyl. Als Wladimir Putin im September 2022 die Mobilisierung der Armee verkündet, verlässt Alexander Euler Russland innert weniger Tage. "Ich möchte niemanden zerstören, ich möchte nicht sterben!", begründet Alexander Euler den Entscheid. Im vergangenen Sommer bekam er Post vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Sein Asylantrag wurde abgelehnt.

Aus Sicht der Schweizer Behörden konnte Alexander Euler nicht glaubhaft machen, dass er bei einer Rückkehr nach Russland eingezogen wird. Zu laufenden Asylverfahren nimmt das SEM keine Stellung. Zur allgemeinen Praxis schreibt die Behörde auf Anfrage von SRF:"Asylgesuche von Personen aus Russland, die Kriegsdienstverweigerung glaubhaft geltend machen, werden vom SEM zurzeit nicht entschieden und zurückgestellt." Aus Sicht der Schweizer Behörden ist es nicht möglich, abzuschätzen, ob die Bestrafung für Wehrdienstverweigerung in Russland unverhältnismässig oder unmenschlich is





Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»Das Staatssekretariat für Migration rechnet für das aktuelle Jahr mit 30’000 Asylgesuchen. Die SVP warnt vor einer 10-Millionen-Schweiz und Zuständen wie in Deutschland. Die Grünen fordern, die humanitäre Tradition weiterhin zu pflegen und Zugewanderte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Asyl-«Arena» flogen folglich die Fetzen.

Expats in der Schweiz fühlen sich unfreundlich und nicht willkommenJeder fünfte befragte Expat hält die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen für unfreundlich und mehr als die Hälfte der Expats hierzulande findet es schwierig, Freundschaften mit Einheimischen zu schliessen. Fast jeder Vierte fühlt sich zudem in der Schweiz nicht willkommen. Dies zeigt der «Expat Insider 2023»-Report, an welchem jährlich 12'000 Expats aus 53 Ländern teilnehmen – und bei dem die Schweiz in der Kategorie «Ease Of Settling In» jedes Jahr in den hinteren Rängen landet.

Selenski: «Neutralität heisst nicht, die Realität zu ignorieren» ++ Schweiz plant hochrangigen FriedensgipfelBevor sie am Dienstag am WEF auftreten, weilen der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang in Bern.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne RusslandDie Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.

Ukraine und Schweiz sprechen sich für Friedensplan ausDie Ukraine und die Schweiz haben sich in Gesprächen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) für einen Friedensplan ausgesprochen. Konkreten Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Russland und China sassen nicht mit am Verhandlungstisch.

Schweiz: Keine Unterstützung mehr für HerdenschutzhundeDer Bund plant, die Unterstützung für das Zucht- und Ausbildungsprogramm des Vereins Herdenschutzhunde Schweiz einzustellen. Die Kantone sollen eigene Programme entwickeln, an denen sich der Bund finanziell beteiligen wird.

