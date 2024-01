Schweiz: Keine Unterstützung mehr für Herdenschutzhunde

Laut Plänen des Bundes sollen die Kantone eigene Programme für Herdenschutzhunde ausarbeiten. Die bereits ausgebildeten Hunde werden noch bis Ende Januar 2025 unterstützt. Danach wird das Zucht- und Ausbildungsprogramm des Vereins Herdenschutzhunde Schweiz eingestellt. Die Kantone sollen eigene Programme entwickeln, an denen sich der Bund finanziell beteiligen wird. Das Zuchtprogramm ist wichtig für den Schutz von Nutztieren vor Wölfen und anderen Raubtieren.





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EDA streicht Unterstützung für palästinensische und israelische NGOsDas Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat mehreren palästinensischen und israelischen NGOs die Unterstützung gestrichen. Die genauen Gründe sind widersprüchlich.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Schweiz plant Ausstieg aus Atomenergie und setzt auf SolarenergieEine neue Studie zur Schweizer Unabhängigkeit bei der ökologischen Stromversorgung setzt den Schwerpunkt auf die Solarenergie. Photovoltaik-Anlagen könnten dabei an vielen Orten platziert werden, wo sie niemanden stören.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Neue Heilmittel: Bund will Wartezeiten verkürzenBis neue Heilmittel zugelassen und von den Krankenkassen bezahlt werden, müssen Patienten oft lange warten. Das will der Bund ändern. Gefordert sind auch die Hersteller.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Schweiz streicht Millionen für UNRWA im GazastreifenDas Parlament streitet über die Streichung der 20 Millionen, die die Schweiz an das wichtigste Hilfswerk im Gazastreifen zahlt. Die Debatte beschäftigt bis nach New York.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Solarstrom boomt in der SchweizDie Solarstromproduktion in der Schweiz wächst rasant, vor allem auf Hausdächern und an Fassaden. In diesem Jahr wurden rund 1500 Megawatt Fotovoltaikleistung neu installiert, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis 2024 könnte Solarstrom 10 Prozent der schweizerischen Stromproduktion ausmachen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

So hilfsbereit ist die Schweiz: sechs Fakten zur SolidaritätWie gross ist die Hilfsbereitschaft in unserem Land? Die neuste Befragungsstudie spricht eine klare Sprache.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »