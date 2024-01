Schweizer Schuhhersteller On verkauft Schuhe in der Schweiz teurer als im Ausland

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieNirgends sind die Preise höher als in der Schweiz – angeblich wegen der Kosten. Doch auch in Ländern mit vergleichbaren Löhnen sind die Schuhe bis zu 40 Prozent günstiger.Der Schweizer Sportartikelhersteller On stellt seine Schuhe nicht nur günstig her, sondern verkauft sie auch so teuer wie möglich.

Einedass sie für ihren Schuh The Roger Clubhouse Mid für die Produktion in Vietnam lediglich 17.69 Franken zahlen. In der Schweiz verkauft On den Schuh für 230 Franken. On profitiert dabei von der hohen Zahlungsbereitschaft der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Denn die Firma verlangt hier bis zu rund 55 Prozent mehr als im Ausland. Das zeigt eine Auswertung der Preise seiner Onlineshops: Auf der US-Website des Schuhherstellers kostet der Roger Clubhouse Mid umgerechnet knapp 148 Franken – statt wie hierzulande 230. Die Preise sind aber nicht nur in den USA tiefer. So kostet der Schuh in Deutschland 17





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Softwarehersteller Crealogix wird ins Ausland verkauftDer Softwarehersteller Crealogix wird nach jahrzehntelangen Umbaubemühungen ins Ausland verkauft. Die Übernahmefrist läuft. Die Gründer und Mehrheitsaktionäre haben ihre Anteile bereits verkauft, womit die Dekotierung nahezu sicher ist.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Start-up entwickelt Ernteroboter für TomatenernteGewächshausleiterin Bianca Curcio und Roboter-Entwickler Salman Faraji wollen die Tomatenernte automatisieren. Ein Pflückroboter solle künftig 1,5 Hektaren Gewächshausfläche abdecken und 3,5 Arbeitskräfte ersetzen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Präventiver Abschuss: Nimmt der Umgang der Schweiz mit dem Wolf den Weg der EU vorweg?Der Wolf in der Schweiz

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Pflegefachkräfte aus den Philippinen kommen in die SchweizDas Spital Baselland holt fünf Pflegerinnen und zwei Pfleger aus den Philippinen für anderthalb Jahre in die Schweiz. Die Maßnahme ist umstritten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Conan Doyle und das Skifahren in der SchweizDer britische Schriftsteller Conan Doyle hat das Skifahren in der Schweiz gelernt und trug zur Popularisierung des Skisports bei. Ein Sporthistoriker betrachtet die Situation differenzierter.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schweiz erhebt keine Zölle mehr auf IndustrieprodukteDie Schweiz hat ab sofort keine Zölle mehr auf die Einfuhr von Industrieprodukten erhoben. Dies ist ein klares Zeichen für den Erhalt und Ausbau hindernisfreier Handelsströme. Ausgenommen sind Agrarprodukte.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »