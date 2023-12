Expats in der Schweiz fühlen sich unfreundlich und nicht willkommen

Jeder fünfte befragte Expat hält die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen für unfreundlich und mehr als die Hälfte der Expats hierzulande findet es schwierig, Freundschaften mit Einheimischen zu schliessen. Fast jeder Vierte fühlt sich zudem in der Schweiz nicht willkommen. Dies zeigt der «Expat Insider 2023»-Report, an welchem jährlich 12'000 Expats aus 53 Ländern teilnehmen – und bei dem die Schweiz in der Kategorie «Ease Of Settling In» jedes Jahr in den hinteren Rängen landet.

«10 vor 10-Serie»: Sprich mich an Box aufklappen Box zuklappen Wie sprechen sich die Menschen in unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt an, wie lernen sie sich kennen – und welche Wirkung hat das auf die Gesellschaft und das Leben? Die «10 vor 10»-Festtagsserie sucht rund um die Welt und in der Schweiz nach Inspiration für die Frage, wie die Menschen kommunikativer und herzlicher werden könne





