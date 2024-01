Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne Russland

Die Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.Die Schweiz ist bereit, eine Ukraine-Friedenskonferenz zu organisieren und den Wiederaufbau in dem Land zu unterstützen. Sie habe dies dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski versichert, gab Bundespräsidentin Viola Amherd nach dem offiziellen Besuch Selenskis in Bern bekannt.

Die Vorbereitungen würden umgehend unter Führung des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) beginnen, . «Die Arbeit beginnt morgen», so Amherd. Ein mögliches Datum für die Konferenz auf höchster Ebene nannte sie nicht.Auch der Teilnehmerkreis ist offen. Amherd wünschte sich eine möglichst breit abgestützte Konferenz mit möglichst vielen teilnehmenden Ländern. Selenski äusserte sich auf eine Journalistenfrage offen gegenüber allen jenen Ländern, die die Souveränität und Integrität der Ukraine achteten. «Also ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus, wen wir einladen», sagte Selensk





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine und Schweiz sprechen sich für Friedensplan ausDie Ukraine und die Schweiz haben sich in Gesprächen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) für einen Friedensplan ausgesprochen. Konkreten Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Russland und China sassen nicht mit am Verhandlungstisch.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Russland rekrutiert Häftlinge aus Straflagern für den Krieg gegen die UkraineFür den Krieg gegen die Ukraine lässt der Kreml Häftlinge aus Straflagern rekrutieren. Dass unter ihnen sogar Mörder sind, entsetzt viele Russen. Erst recht, weil die ersten Ex-Häftlinge nach ihrer Rückkehr von der Front schon neue Verbrechen begangen haben.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Ukraine und Russland verkünden militärische Ziele für 2024Die Präsidenten der Ukraine und Russlands haben beide zum Ende des Jahres Pressekonferenz abgehalten, in denen Sie neben einem Rückblick auch die militärischen Ziele für das kommende Jahr verkündet haben. Was die Welt 2024 von dem zermürbenden Konflikt erwarten kann und was Analysten davon halten.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweiz plant Ausstieg aus Atomenergie und setzt auf SolarenergieEine neue Studie zur Schweizer Unabhängigkeit bei der ökologischen Stromversorgung setzt den Schwerpunkt auf die Solarenergie. Photovoltaik-Anlagen könnten dabei an vielen Orten platziert werden, wo sie niemanden stören.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Frostige Temperaturen in der SchweizIn der vergangenen Nacht wurden in der Schweiz frostige Temperaturen gemessen. Die tiefste Temperatur betrug -25 Grad in La Brévine im Jura. Erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen für solche tiefen Temperaturen und warum bestimmte Orte dafür besser geeignet sind als andere.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Schweiz: Keine Unterstützung mehr für HerdenschutzhundeDer Bund plant, die Unterstützung für das Zucht- und Ausbildungsprogramm des Vereins Herdenschutzhunde Schweiz einzustellen. Die Kantone sollen eigene Programme entwickeln, an denen sich der Bund finanziell beteiligen wird.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »