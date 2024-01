Ukraine und Schweiz sprechen sich für Friedensplan aus

Die Ukraine und die Schweiz haben sich in Gesprächen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) für einen Friedensplan ausgesprochen. Konkreten Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Russland und China sassen nicht mit am Verhandlungstisch.Jessica berichtet über das Gute, das Schlechte und das Hässliche, was grosse globale Unternehmen und deren Auswirkungen in der Schweiz und im Ausland angeht.

Sie ist stets auf der Suche nach einer Schweizer Verbindung zu ihrer Heimatstadt San Francisco und diskutiert gerne darüber, warum diese einige der grössten Innovationen hervorgebracht hat, aber nicht fähig zu sein scheint, ihre Wohnungskrise in den Griff zu bekommen. Ich befasse mich mit Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der neuen Technologien auf unsere Gesellschaft. Sind wir uns der gegenwärtigen Revolution und ihrer Folgen bewusst? Liebstes Hobby: freies Denken. Mein Tick: Ich stelle mir selber zu viele Fragen.Hochrangige Vertreter:innen der ukrainischen Regierung erklärten, die Gespräche über einen Friedensplan seien"offen und konstruktiv" verlaufe





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden FrankenGemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

So hilfsbereit ist die Schweiz: sechs Fakten zur SolidaritätWie gross ist die Hilfsbereitschaft in unserem Land? Die neuste Befragungsstudie spricht eine klare Sprache.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Das erwartet die Schweiz: Wirtschaftsausblick 2024Wir fassen zusammen

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Eingefrorene Zeit: Die Schweiz im Jahr 2023 in BildernUnsere Bildergallerie.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schlittelpisten in der Schweiz - Fünf Schlittelwege, die sich besonders lohnenIn der Nacht oder bei Tag: Auf diesen fünf Schlittelwegen kommen Familien, Angsthasen und Rekordjäger auf ihre Rechnung.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »