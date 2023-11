Neuer SGV-Direktor Furrer - Der Gewerbeverband will bessere Kooperation

Wirtschaft soll an einem Strick ziehenIm «Tagesgespräch» von Radio SRF äussert er sich erstmals seit seiner Wahl öffentlich. Nachdem sich der SGV in den vergangenen Jahren von Economiesuisse distanziert hatte, sollen die Verbände nun wieder näher zusammenrücken.

«Wenn man sieht, dass man gemeinsame Interessen hat, und dass es Sinn macht, zusammenzuarbeiten, dann muss man das doch unbedingt tun, um gemeinsame Ziele zu erreichen», sagt Furrer. Wenn wir bei der beruflichen Vorsorge in den nächsten Jahren keine Lösung finden, dann laufen wir in ein grosses Problem hinein. Autor: Urs Furrer Designierter neuer Direktor des SGV Das gelte für die Zusammenarbeit mit allen Wirtschaftsverbänden, sagt Furrer.

Furrer: neue Art der ZusammenarbeitFurrer ist Rechtsanwalt und arbeitete bisher als Geschäftsführer von Chocosuisse und Biscosuisse, der Verbände der Schokolade- und Zuckerwarenhersteller. Er ist Mitglied der FDP.

Ich stehe für eine neue Generation und für eine neue Art von Zusammenarbeit. Autor: Urs Furrer Designierter neuer Direktor des SGV Sein Vorgänger, der langjährige SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler war altershalber Ende Juni zurückgetreten. Sein ursprünglich designierter Nachfolger Henrique Schneider war über eine Plagiatsaffäre gestolpert.

Furrer will sich nicht mit seinem Vorgänger vergleichen. «Ich stehe für eine neue Generation und für eine neue Art von Zusammenarbeit, welche mir vorschwebt. Ich will konstruktiv mit den anderen Verbänden eine gute Wirtschaftspolitik auf die Beine stellen.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Knall bei Pro Helvetia: Direktor der Kulturstiftung tritt zurückDer Direktor der wichtigen Kulturstiftung ist eine Beziehung mit einem Mitglied der Geschäftsleitung eingegangen. Nun tritt er vorzeitig zurück, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Philippe Bischof tritt als Direktor von Pro Helvetia zurück – wegen der Liebe zu einem GeschäftsleitungsmitgliedPhilippe Bischof tritt als Direktor von Pro Helvetia zurück – wegen der Liebe zu einem Geschäftsleitungsmitglied

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: UN-Nothilfe: Rund 18 Millionen Ukrainer brauchen humanitäre HilfeLaut OCHA-Direktor Ramesh Rajasingham ist der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine enorm. Vor allem der nahende Winter bereitet Sorge.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕