UN-Nothilfe: Rund 18 Millionen Ukrainer brauchen humanitäre Hilfe

Der Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine ist nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs enorm. Derzeit benötigten rund 18 Millionen Menschen irgendeine Form humanitärer Hilfe, sagte OCHA-Direktor Ramesh Rajasingham am Dienstag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York., den Russland im Februar 2022 begonnen hatte, mit rund 41 Millionen Einwohnern an.

Das sei angesichts des nahenden Winters mit erwarteten Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius Grund für besonders grosse Sorge. Trotz aller Risiken seienmehr als 500 meist örtliche Hilfsorganisationen in den ersten neun Monaten 2023 im Einsatz gewesen, um neun Millionen Menschen mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen.Er habe ferner die bestehenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und Diskriminierungen im Land weiter verschärft.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: UNO: 18 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesenUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Medienkonferenz jetzt live: Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten bereitstellenDer Bundesrat beantragt dem Parlament, mehr Geld für humanitäre Hilfe im Nahen Osten bereitzustellen. Verfolgen Sie die Medienkonferenz jetzt im Livestream.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Bundesrat informiert: Cassis will 90 Millionen Franken in Nahost-Hilfe investierenDer Bundesrat hat beschlossen, 90 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe im nahen Osten auszugeben. Das Parlament muss dem noch zustimmen. In Bern informiert Aussenminister Ignazio Cassis über den Entscheid.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine nach russischem AngriffskriegDer Bedarf an humanitärer Hilfe in der Ukraine ist nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs enorm. Rund 18 Millionen Menschen benötigen derzeit irgendeine Form humanitärer Hilfe.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Malters LU: Auffahrkollision zwischen zwei Autos – Sachschaden rund 25’000 FrankenAuf der Kantonsstrasse K10 ereignete sich am Montagabend (30. Oktober 2023 / nach 23.30 Uhr) eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Schwyz: Rund 70 Eier und über 40 Böller bei Jugendlichen abgenommenAm Dienstagabend, 31. Oktober 2023, zogen wiederum viele verkleidete Kinder und Jugendliche durch die Dörfer und fragten die Bürgerinnen und Bürger nach Süssigkeiten.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕