Knall bei Pro Helvetia: Direktor der Kulturstiftung tritt zurück

Der Zeitpunkt des Direktionswechsels auf Ende Juni 2025 sei «inhaltlich begründet», schreibt Pro Helvetia, da die Finanzierung und die Umsetzung der neuen Kulturbotschaft zu diesem Zeitpunkt gesichert sein würden – und Bischof seine Geschäfte dementsprechend an seine Nachfolge übergeben könne.

Bischofs Rücktritt kommt teils überraschend. Der 56-Jährige konnte bisher auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken – und dies, obwohl er nur einen Nachdiplomstudiengang absolviert hat. Sein Jurastudium brach Bischof nach dem Vorlizentiat ab, ein Studium in Geisteswissenschaften beendete er ebenfalls ohne Abschluss.

2017 konnte der gebürtige Basler endgültig das nationale Parkett betreten: Er wurde Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia, einer der wichtigsten staatlichen Kulturförderungsinstitutionen, deren Budget sich im laufenden Jahr auf 45,8 Millionen Franken beläuft.

Bischof verfügte über eine grosse Kompetenz, was Kultur anbelangt – war also kein technokratischer Verwalter, sondern wirklich interessiert an den von der Pro Helvetia geförderten Projekten. Insbesondere im Theaterbereich verfügt Bischof fraglos über ein grosses Expertenwissen. In den sozialen Medien zeigte sich Bischof als tiefgehend interessierter Beobachter der kulturellen und gesellschaftlichen Debatten.

ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag.

