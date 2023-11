Schutzstatus S: Mehr Ukrainerinnen sollen arbeiten und Sprache lernen

Der Bundesrat verweist auch auf die EU-Staaten. Diese haben vor kurzem entschieden, den Schutz zu verlängern. Schon zu Beginn des Krieges hatte der Bundesrat gesagt, er werde bei der Aufhebung des Schutzstatus S koordiniert mit der EU vorgehen. Das bekräftigt er nun: Eine enge Abstimmung sei «unabdingbar».Gleichzeitig will der Bundesrat aber, dass mehr ukrainische Flüchtlinge arbeiten.

Was heisst das nun? Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt auf Anfrage, man wolle das «Job-Matching» verbessern – also dafür sorgen, dass sich Arbeitgeber und Schutzsuchende leichter finden. Auch bei der Anerkennung von Diplomen und Qualifikationen sieht das SEM Potenzial.Für die Integration sind primär die Kantone zuständig, der Bund beteiligt sich aber mit 3000 Franken pro Person und Jahr an den Kosten.

Künftig gelten nun aber verbindlichere Vorgaben für die Kantone: Sie müssen neu für alle ukrainischen Flüchtlinge Sprachförderung vorsehen. Auch müssen sie das Potenzial und den Förderbedarf im Einzelfall abklären.Gemäss einer Umfrage bei Firmen im Auftrag des Arbeitgeberverbands ist der Mangel an Sprachkenntnissen die grösste Hürde für Anstellungen.

Manche sehen in den fehlenden Angeboten zur Kinderbetreuung ein grosses Problem. Andere stellen fest, die Unternehmen seien zurückhaltend mit der Anstellung von Personen mit Status S.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Schutzstatus S wird vor März 2025 nicht aufgehobenDer Bundesrat hat entschieden: Für in die Schweiz geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer bleibt der Schutzstatus S noch fast eineinhalb Jahre bestehen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Krieg dauert an: Schweiz verlängert Schutzstatus S für Ukrainer bis März 2025Der Schutzstatus S für Geflüchtete des Ukrainekrieges bleibt bestehen – bis mindestens März 2025. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Schweiz verlängert Schutzstatus S ++ 14 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Ukraine gestorbenSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Schwerste Angriffe seit Jahresbeginn: 118 Orte in Ukraine beschossen ++ Schweiz verlängert Schutzstatus SSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

WELTWOCHE: Gender-Verbot in Frankreich: Präsident Macron und der französische Senat lehnen die inklusive Sprache klar abEin Gesetzesentwurf in Frankreich will untersagen, dass in Gesetzestexten, Arbeitsverträgen und anderen Alltagsdokumenten die sogenannte gendergerechte Sprache verwendet wird. Der Senat hat bereits zugestimmt. Nun ist die Reihe an der Nationalversammlung, der zweiten Kammer.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: «Schmiede der Nation»: Emmanuel Macron bei seiner Grundsatzrede zur französischen Sprache im Hof des Château Villers-Cotterêts – die Medien nennen es «Château Macron»Was wohl Molière jetzt sagen würde? Wenn die Franzosen von ihrer Sprache reden, der vielleicht rundesten Sprache dieser Welt, die sich einem sanft ins Ohr legt, als wollte sie es sich da bequem machen, sagen sie: la langue de Molière, die Sprache Molières. Die Italiener haben Dante, die Deutschsprechenden Goethe, die Angelsachsen Shakespeare. Und die Franzosen haben Molière, als ewigen Souffleur. Es wäre also ganz hübsch, zu wissen, was der grosse Dichter, der bürgerlich Jean-Baptiste Poquelin hiess, vom Gendern hielte, von der inklusiven Sprache. Etwa vom neuen Pronomen «iel», einer Verschränkung des männlichen «il» und des weiblichen «elle», das als Option herumschwirrt. Oder von der Verschmelzung weiblicher und männlicher Endungen in einem einzigen Wort

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕