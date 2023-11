Gender-Verbot in Frankreich: Präsident Macron und der französische Senat lehnen die inklusive Sprache klar ab

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist gegen die Einführung eines Verbots, hat die gendergerechte Sprache aber schon mehrfach kritisiert. Es sei nicht nötig, dem Zeitgeist nachzugeben. Auch die Académie Française, die sich für die Pflege der Sprache einsetzt, ist klar gegen das Gendern.

An französischen Hochschulen findet die inklusive Sprache bereits jetzt häufig Anwendung. Für Kritik sorgte jüngst eine Tafel im Pariser Rathaus, in der Doppelformen verwendet wurden. Beispiele wie dieses dürften zum aktuellen Gesetzevorstoss geführt haben.Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen.

