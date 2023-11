Enghouse startet neuen IPTV-Dienst in der Gemeinde Saskatchewan

„Wir zeichnen uns dadurch aus, Fernsehdienste schnell in Betrieb zu nehmen, aber die Bereitstellung eines vollständigen Dienstes in sechs Wochen war auch für uns eine Herausforderung", so Mick McCluskey, Vizepräsident des Produktmanagements bei Enghouse. „Die Situation wurde durch Waldbrände verschärft, die die Evakuierung von Île-à-la-Crosse erzwang und die gesamte Arbeit aus der Ferne zu erledigen erforderte.

Als die Evakuierung aufgehoben wurde, kehrten die Bewohner von Île-à-la-Crosse in ihre Häuser zurück, und fanden einen völlig neuen Fernsehdienst vor, der viel umfassender und aktueller war als das alte Kabelprogramm.

„Wir sind der Überzeugung, dass wir eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der schnellen Einführung von Fernsehdiensten haben, aber diese Inbetriebnahme war eine unserer schnellsten", erklärte Andrew Leyten, LEAD TVaaS Lösungsingenieur bei Enghouse. „Wir hatten einen engen Zeitplan und mussten aufgrund der Waldbrände, Evakuierungen bewältigen, aber ICSI, CCSA und Enghouse haben gemeinsam das scheinbar unmögliche geschafft".

- Enghouse Interactive, ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Technologien, gab heute eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Intertec Systems bekannt. Durch diese Zusammenarbeit wird dem Markt im Nahen Osten eine umfassende Suite von hochmodernen Lösungen für ...

