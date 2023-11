Wetter: Tief Ciarán bringt auch der Schweiz kräftige Windböen

Sturm Ciarán wird heute Abend über Südengland und Nordfrankreich hinwegziehen. Auch in der Schweiz wird es windig. – keystone Das Mittelland hingegen bekommt weniger vom stürmischen Wetter ab. «Die stärksten Winde sind am Sonntag und Montag zu erwarten», erklärt Eichmann. Die Windgeschwindigkeiten liegen dann zwischen 50 und 70 km/h. Und: «In leicht erhöhten und windexponierten Lagen kann es auch zu Sturmböen kommen, also Windgeschwindigkeiten von über 74 km/h.»

Mit grossen Schäden sei im Mittelland allerdings nicht zu rechnen. Den Wald sollte man aufgrund der Gefahr abbrechender Äste meiden. Auch Blumentöpfe sollten vorsichtshalber in Sicherheit gebracht werden.. Grund dafür ist der grosse Druckunterschied zwischen der Alpennord- und der -südseite. Der Föhn vom Samstag soll dabei stärker ausfallen als derjenige vom Donnerstag. In den Alpennordtälern wird es daher stürmisch.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Wetter: Sturmtief „Ciarán“ nimmt Kurs auf SüdenglandAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Sturm Ciarán verursacht Überschwemmungen in Irland und NordirlandDas Sturmtief Ciarán hat in der Nacht zum Dienstag für heftigen Regen in Nordirland und Irland gesorgt. Es werden weitere Sturmböen und Überschwemmungen erwartet.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Sturmtief Ciarán: Orkan braut sich über Europa zusammen«Ciarán» sorgt in England für Überschwemmungen und zieht nach Frankreich weiter, das sich auf ein schweres Unwetter vorbereitet. Die Schweiz befindet sich an der Südostflanke des Sturmtiefs.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Sturmtief «Ciarán» bringt Unwetter nach EuropaÜber dem Atlantik braut sich das Sturmtief «Ciarán» zusammen. England und Nordfrankreich rüsten sich für heftige Orkanböen. Auch in der Schweiz werden die Auswirkungen am Mittwoch zu spüren sein.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Sturmtief „Ciarán“ nimmt Kurs auf SüdenglandEin ausserordentlich kräftiges Sturmtief nimmt Kurs auf Südengland. Wir stellen seine Zugbahn vor und geben Hilfestellung, wie „Ciarán“ ausgesprochen wird.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕