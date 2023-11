Glarner Ständerat Mathias Zopfi (Grüne) will nicht Bundesrat werden

verfüge die Partei über einen hervorragenden Kandidaten, so Zopfi. «Er ist glaubwürdig als Unternehmer und steht wie ich für eine pragmatisch-grüne Politik. Ich bin stolz, dass wir jemanden wie ihn in unserer Partei haben.» Damit könnten sich die Grünen zur Mitte öffnen und mit einem erfolgreichen Unternehmer profilieren.Andrey werde wohl nicht gewählt, gesteht der Glarner: «Das ist mir bewusst, das ist wohl auch ihm bewusst.

«Es ist klar: Der Weg zu einem Bundesratssitz für die Grünen führt über genug Stimmen aus der Mitte», so Mathias Zopfi. Eine dogmatische Kandidatur würde also nichts bringen.in Ruhe lässt: Die Sozialdemokraten seien auch nach den letzten Wahlen klar die zweitgrösste Partei geblieben. Das Ziel sei deswegen, eineGLP

: Diese hatte sich mit Ex-Präsident Martin Bäumle von den Grünen abgespalten. Mathias Zopfi bedaure diese Trennung: «Ich fände es gut, wenn wir diesen Fehler rückgängig machen würden. Aber das ist ganz isoliert meine Meinung.»

Wie geht es weiter mit den grünen Ambitionen? «Ich würde wetten, dass wir in zwölf Jahren eine grüne Bundesrätin oder einen grünen Bundesrat haben. Die Frage ist einfach, wie lange die Person dann schon im Amt ist», antwortet Zopfi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Glarner Ständerat Mathias Zopfi hält sich zu einer Bundesratskandidatur noch bedecktDie Grünen wollen bei den Bundesratswahlen vom 13. Dezember einen FDP-Sitz angreifen. Mit wem, ist offen. Ein möglicher Kandidat ist der Glarner Ständerat Mathias Zopfi. Er will sich bald entscheiden.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Mathias Zopfi im Interview: «Ich wette, dass wir in zwölf Jahren einen grünen Bundesrat haben»In der Bundesratsfrage gehört der Glarner Mathias Zopfi zu den Kronfavoriten der Grünen. Im Interview sagt er, ob er antritt, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt und warum die Abspaltung der GLP aus seiner Sicht ein Fehler war.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Mathias Zopfi im Interview: «Es war ein Fehler, dass sich die GLP von den Grünen abgespalten hat»In der Bundesratsfrage gehört der Glarner Mathias Zopfi zu den Kronfavoriten der Grünen. Im Interview sagt er, ob er antritt, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt und warum die Abspaltung der GLP aus seiner Sicht ein Fehler war.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Glarner FDP schickt Roger Schneider ins RennenDie FDP des Kantons Glarus nominiert Roger Schneider als Regierungsratskandidaten. Er soll die Nachfolge von Benjamin Mühlemann antreten, der am vorletzten Sonntag in den Ständerat gewählt wurde.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Zürcher Grüne unterstützen Tiana Moser für den StänderatDie Zürcher Grünen haben sich am Montagabend für Tiana Moser (GLP) im 2. Wahlgang für den Ständerat ausgesprochen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BAUERNZEITUNG1: Der Ständerat bleibt dabei: Kein Gegenvorschlag zur Biodiversitäts-InitiativeDie Umweltkommission der Kleinen Kammer lässt sich nicht von einem Gegenvorschlag überzeugen. Auch die als Kompromiss gedachte, vereinfachte Version schlägt sie aus.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen ⮕