Die Wunderwaffe wird entzaubert: Russland vernichtet mehr als ein Dutzend Leopard-2-Panzer in zwei Wochen. Kiew greift lieber auf alte Sowjetpanzer vom Typ T-72 zurück

Angesichts dieser Ausfälle greift die ukrainische Armee verstärkt auf alte sowjetische Panzer vom Typ T-72 aus den 80er Jahren zurück, berichtet Forbes. Sie würden von einer tschechischen Firma mit neuen Motoren, Elektronik und Reaktivpanzerung ausgerüstet und ausgeliefert. Kiews Verbündete haben bereits für die Umrüstung von 105 dieser aufgepeppten T-72 bezahlt.

Jedes Waffensystem benötigt gut ausgebildete Soldaten und kann seine optimale Wirkung nur erzielen, wenn es in taktisch richtiger Weise eingesetzt wird. Nach meinem Kenntnisstand wurde der Leopard für das verbundene Gefecht entwickelt, also zusammen mit Infanterie, boden- und luftgestützten Panzerabwehrsystemen, Artillerie usw. Dieser taktische Einsatz scheint mir in der Ukraine nicht gegeben zu sein.

