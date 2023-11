«Schmiede der Nation»: Emmanuel Macron bei seiner Grundsatzrede zur französischen Sprache im Hof des Château Villers-Cotterêts – die Medien nennen es «Château Macron»

Könnte er zum Beispiel mit der Kreation «lecteurices» etwas anfangen, wo die «lecteurs», die Leser, und die «lectrices», die Leserinnen, mal schnell zusammenwachsen? Was ist mit den halbhohen Pünktchen in den Wörtern, den Bindestrichen und den Schrägstrichen, mit denen die ausgeblendete weibliche Form hervorgehoben werden kann, was man in der Praxis aber kaum sieht – könnte er damit...

Doch dann kam immer etwas dazwischen. Sechs Jahre hatte der Umbau gedauert. Der frühere Jagdsitz der Königsfamilie Valois war schrecklich heruntergekommen, zuletzt war er ein Altersheim gewesen. Nun ist das Schloss ein Museum der französischen Sprache, auch wenn es nicht so heisst. Sie haben es «Cité Internationale de la Langue Française» genannt.

Das Nachrichtenmagazin «Le Point» aber fragt: «Ist es nicht etwas traurig, die Sprache in ein Museum zu sperren? Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass unsere Sprache inzwischen Geschichte ist?» Wo Sprache doch lebt, angesteckt von Einflüssen von anderswo, bereichert von mehr oder weniger hübschen Erfindungen der Jugend, geschändet auch von Neologismen, auf die man gut verzichten könnte. Zerzaust von Moden. Und von Kulturkämpfen.

In Frankreich geht deshalb auch schon lange die Rede des Niedergangs der französischen Sprache und der Frankofonie. Wahrscheinlich ist das Lamento übertrieben, so präzise lässt sich der Zustand einer «langue monde», einer Weltsprache, ja nicht definieren. Aber es ging ihr bestimmt schon besser.Alle warteten auf die Passage zum Gendern, einem der grossen Aufregerthemen dieser Zeit. Auch in Frankreich, seit etwas mehr als zehn Jahren.

