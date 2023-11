Krieg dauert an: Schweiz verlängert Schutzstatus S für Ukrainer bis März 2025

Die Schweiz folgt damit der EU und den Schengen-Staaten, welche die Verlängerung bereits Mitte Oktober beschlossen haben. Flüchtlinge sollen arbeiten Bis Ende 2024 will der Bundesrat, dass 40 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer hierzulande einer Arbeit nachgehen – derzeit sind es rund 20 Prozent.

Der Bundesrat hat entschieden: Für in die Schweiz geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer bleibt der Schutzstatus S noch fast eineinhalb Jahre bestehen.

Seit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, erlebt die Schweiz einen rasanten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Jüdinnen und Juden befürchten weitere Eskalationen.

US-Verteidigungsminister: Ohne US-Hilfe wird Putin Erfolg haben. Ukraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

UNO: 18 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ukraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

Das israelische Militär bestätigt, das Lager im Norden des Gazastreifens angegriffen zu haben, um einen Drahtzieher der Attacken des 7. Oktober zu töten. Es gibt zahlreiche Opfer – und offene Fragen.

Der Israel-Krieg habe die Gefahr eines Angriffs gegen Amerikaner auf ein neues Niveau gehoben. Es sei an der Zeit, besorgt zu sein, warnt das FBI.

