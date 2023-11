Philippe Bischof tritt als Direktor von Pro Helvetia zurück – wegen der Liebe zu einem Geschäftsleitungsmitglied

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Wegen einer Liebesbeziehung - Direktor von Pro Helvetia Philippe Bischof tritt zurückAufgrund einer Liebesbeziehung baut die Kulturförderstiftung Pro Helvetia per sofort ihre Führungsebene um.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

20MIN: Pro Helvetia: Philippe Bischof hört als Direktor aufPhilippe Bischof tritt als Direktor von Pro Helvetia zurück. Im Sommer wurde bekannt, dass er ein Verhältnis mit einem Geschäftsleitungsmitglied eingegangen ist.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Pro Helvetia Direktörü Bischof, 2025 Haziran sonunda istifa edecekPro Helvetia'nın direktörü Bischof, özel bir ilişki nedeniyle bu yaz manşetlere çıkmıştı. Şimdi Bischof, 2025 Haziran sonunda istifa edeceğini duyurdu.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Direktor von Pro Helvetia tritt zurückAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Knall bei Pro Helvetia: Direktor der Kulturstiftung tritt zurückDer Direktor der wichtigen Kulturstiftung ist eine Beziehung mit einem Mitglied der Geschäftsleitung eingegangen. Nun tritt er vorzeitig zurück, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Pro Helvetia baut wegen Liebesbeziehung die Führungsebene umPro-Helvetia-Leiter Philippe Bischof hat sich verliebt – in eine Untersetzte. Aufgrund der Beziehung wird die Führungsebene verändert.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕