Pro Helvetia: Philippe Bischof hört als Direktor auf

Mehr Zeit für Privates Jetzt also tritt Bischof, der seit 2017 als Direktor von Pro Helvetia amtet, zurück. Seine Partnerin ist bis dahin kein Mitglied der Geschäftsleitung und Bischof auch nicht mehr direkt unterstellt.

SRFNEWS: Wegen einer Liebesbeziehung - Direktor von Pro Helvetia Philippe Bischof tritt zurückAufgrund einer Liebesbeziehung baut die Kulturförderstiftung Pro Helvetia per sofort ihre Führungsebene um.

BAZONLINE: Pro Helvetia Direktörü Bischof, 2025 Haziran sonunda istifa edecekPro Helvetia'nın direktörü Bischof, özel bir ilişki nedeniyle bu yaz manşetlere çıkmıştı. Şimdi Bischof, 2025 Haziran sonunda istifa edeceğini duyurdu.

TAGESANZEIGER: Knall bei Pro Helvetia: Direktor der Kulturstiftung tritt zurückDer Direktor der wichtigen Kulturstiftung ist eine Beziehung mit einem Mitglied der Geschäftsleitung eingegangen. Nun tritt er vorzeitig zurück, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

