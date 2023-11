Pro Helvetia baut wegen Liebesbeziehung die Führungsebene um

Die Kulturförderstiftung Pro Helvetia baut per sofort ihre Führungsebene um. Auslöser ist die Liebesbeziehung von Direktor Philippe Bischof zu einer Kadermitarbeiterin, die ihm direkt unterstellt war. Bischof tritt zudem zwei Jahre vor Ende seiner Mandatsdauer zurück.

Bischof gibt die Verantwortung für den Bereich «Aussennetz und Internationales» ab, weil seine Partnerin diese Abteilung leitet. Dies gab der Stiftungsrat am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Bischof ist damit per sofort nicht mehr Vorgesetzter seiner Partnerin.Bischof wird sein Mandat, das eigentlich bis November 2027 dauern würde, zudem frühzeitig aufgeben. Er wird Pro Helvetia nur noch bis 30. Juni 2025 leiten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: Pro Helvetia baut wegen Liebesbeziehung die Führungsebene umAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Knall bei Pro Helvetia: Direktor der Kulturstiftung tritt zurückDer Direktor der wichtigen Kulturstiftung ist eine Beziehung mit einem Mitglied der Geschäftsleitung eingegangen. Nun tritt er vorzeitig zurück, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Helvetia ernennt neue Geschäftsleitung für Tochter MoneyparkVersicherer Helvetia hat für Tochterunternehmen Moneypark eine neue Geschäftsleitung ernannt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Schlossrestaurant A Pro: Genießen Sie gehobene Gastronomie im MärchenschlossDas Schlossrestaurant A Pro bietet seinen Gästen eine gehobene Gastronomie in einem märchenhaften Schlossambiente. Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten und lassen Sie sich von dem einzigartigen Ambiente verzaubern.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

MACWELT: Resident Evil Village ab sofort für iPhone 15 Pro erhältlichZur Veröffentlichung lockt Publisher Capcom mit einem attraktiven Angebot.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen ⮕

20MIN: Zürich: Tramchauffeur bejubelt Pro-Palästina-DemonstrantenEin Tramfahrer der Verkehrsbetriebe Zürich scheint auf einem Video den Pro-Palästina-Demonstranten von der Demo letzten Samstag zuzujubeln.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕