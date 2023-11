Hamas-Terror: Judith Butlers moralischer Bankrott

Man braucht sich nur Judith Butlers jüngstes Interview zur Thematik anzusehen. Mit erschütternder Ignoranz angesichts des Bösen erläuterte die feministische Ikone einer Journalistin von «Democracy Now», dass Israel nicht Opfer, sondern Täter sei. «Genozid muss nicht immer so aussehen wie das Naziregime», sagt sie wörtlich, um dann Israel des Genozids an den Palästinensern zu bezichtigen.

In den Siebzigerjahren war es die kommunistische Kolumnistin Ulrike Meinhof, die dem studentischen Milieu die argumentativen Figuren lieferte, um den RAF-Terror als legitime Gegengewalt zu zeichnen. Heute liefert Butler das Argumentarium für einen neuen Antisemitismus, in dessen Namen abscheulichste Verbrechen nicht nur legitimiert, sondern auch verteidigt werden.

Butlers Denkfiguren finden sich auch bei anderen von ihr inspirierten Theoretikern. Der italienische Historiker Enzo Traverso etwa schreibt, dass Rassismus gegen Juden deshalb nicht möglich sei, weil diese «ins Herz der Mechanismen der Dominanz» vorgedrungen, also weiss geworden seien. Derweil werden die Muslime kurzerhand als die «neuen Juden» interpretiert, bedroht von einem weitverbreiteten «Islamhass».

Immer wieder sieht man die verächtliche Geste des simulierten Weinens: «Dein Kind wurde von Terroristen getötet? Heul doch!»glaubt fast ein Viertel der 18- bis 24-jährigen Amerikaner, dass das Pogrom vom 7. Oktober durch das Leiden der Palästinenser gerechtfertigt war.

