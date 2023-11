Jetzt live: 1:1 ausgeglichen im zweiten Drittel zwischen Davos und Genf

Schön gemacht. Es ist der vierte Saisontreffer für Nordström. Trotz allem natürlich ein schmeichelhafter Ausgleich, aber das dürfte dem HCD egal sein.Es ist die goldige Chance für den HCD auszugleichen. Oder in erster Linie etwas zuerst einmal für die Torstatistik zu tun. Denn bislang stehen zwei Abschlüsse auf der Haben-Seite. Nicht gerade eine gute Anzahl.Nun auch so etwas wie eine kleine Davoser Druckphase.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Genf vergibt die erste Überzahlmöglichkeit gegen den HC DavosNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Der HCD reagiert – Nordström gleicht gegen Genf zum 1:1 ausNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

FINEWS_CH: Struki-Verband gewinnt Mitglied in GenfDie eher deutschschweizerisch geprägte Swiss Structured Products Association (SSPA) erweitert ihre Mitgliederbasis – mit einem Unternehmen aus Genf.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Transferticker: HC Davos engagiert Enzo Guebey bis zum SaisonendeDas Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Stadtrat schweigt zu Mobbingvorwürfen gegen Ursula Egli – jetzt übernimmt die GPKHat die Wiler SVP-Stadträtin Ursula Egli die ehemalige Stadtplanerin aus dem Job gemobbt? Und hat sie das Kollegialitätsprinzip geritzt? Weil der Stadtrat dazu nichts sagen will, wollen die Grünen die Geschäftsprüfungskommission mit einer Untersuchung beauftragen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Jetzt im Livestream: Der HC Thurgau will gegen den Leader EHC Olten zurück auf die SiegerstrasseNach zuletzt drei Niederlagen in Folge versucht der HC Thurgau am Dienstag um 19.45 Uhr ausgerechnet, gegen den souveränen Leader und Aufstiegsaspiranten EHC Olten auf die Siegerstrasse zurückzufinden. Ein schwieriges, aber nicht unmögliches Unterfangen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕