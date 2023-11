Krise des FC Gossau spitzt sich zu: Niederlage gegen den Tabellenletzten Balzers

Der FC St.Gallen bleibt im Kybunpark mit seinen Fans eine Macht. Von Zanotti, einem neuen Innenverteidiger-Duo, einem Auswärtskomplex und zwei Verletzten wie zwei Stürmern, die treffen.Wie die CIA Sandoz das LSD abjagte – und Hitler seinen Krieg im Drogenrausch führte

TAGESANZEİGER: Freisinn in der Krise: Stadt-Land-Graben und ein Personalproblem – damit kämpft die Zürcher FDPErst der verlorene Ständeratssitz, dann die überraschende Konkurrenz bei der Wahl zum Parteipräsidenten. Die freisinnige Partei scheint so uneinig wie selten zuvor.

NAU_LİVE: Union will Krise mit Trainer Fischer meisternUnion-Manager Ruhnert ruft nach der zehnten Pleite in Folge den Kampf gegen den Abstieg aus. Dennoch will er am Schweizer Trainer Urs Fischer festhalten.

TAGESANZEİGER: Kloten bäumt sich auf: Wie man sich aus der Krise spieltDie Klotener zeigen beim 2:1-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers viel Moral. Und sie hatten mit dem Doppeltorschützen Axel Simic den Mann des Tages in ihren Reihen.

SRFNEWS: 3:0-Sieg für Lausanne-Sport - Sène trifft doppelt: FCB-Krise verschärft sich weiterDank eines Penaltys geht Lausanne-Sport im Duell mit dem FC Basel in Führung.

NAU_LİVE: FC Basel verliert erneut und steckt weiterhin in der KriseDer FC Basel hat seit neun Spielen keinen Sieg mehr erzielt und steht nach elf Spielen mit nur fünf Punkten weiterhin am Ende der Tabelle. Die Mannschaft ist enttäuscht und frustriert über die anhaltende Misserfolgsserie.

BZBASEL: Der FC Basel steckt tief in der Krise und unterliegt in Lausanne mit 0:3Der FC Basel musste in der zwölften Runde der Super League zum Kellerduell nach Lausanne. Dort unterliegt der FCB gleich mit 0:3 und trottet mit gesenkten Köpfen vom Feld.

