Stürmer Bas Dost bricht bei Spiel in Niederlanden zusammen

Bas Dost lief in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg auf. (Archivbild) - keystone Das Auswärtsspiel sei in der 90. Minute fünf Minuten vor dem Ende beim Zwischenstand 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Dost hielt bereits wieder einen Daumen hoch, als er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage das Spielfeld verliess. Dies berichtete die Zeitung «De Gelderlander».Was Dost genau zugestossen ist, war zunächst nicht bekannt. Er ging kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit im Mittelkreis zu Boden.

LUZERNERZEITUNG: Bundesliga-Profi Bas Dost kollabiert während des SpielsDer ehemalige Bundesliga-Profi Bas Dost ist während des Spiels seines niederländischen Klubs NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar dramatisch zusammengebrochen. Nach der Erstversorgung wurde bekannt gegeben, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar ist. Das Spiel wurde abgebrochen.

20MIN: Dramatische Szenen beim Spiel zwischen NEC Nijmegen und AZ AlkmaarDer Ex-Bundesligastürmer Bas Dost brach ohne äußere Einwirkung zusammen und musste reanimiert werden. Das Spiel wurde abgebrochen.

TAGBLATT_CH: Er sucht die Leichtigkeit: So erzählt FC-St.Gallen-Stürmer Willem Geubbels seine GeschichteMit 15 Jahren galt Willem Geubbels als eines der grössten Stürmertalente Frankreichs. Doch Verletzungen und der Erwartungsdruck erschwerten ihm den Start in die Karriere – in St.Gallen kämpft er für eine zweite Chance. Er erzählt von den Tücken eines frühen Aufstiegs. «Es liegt an mir, den Rückstand wieder aufzuholen.

LUZERNERZEITUNG: Haaland führt Manchester City zum Derby-Sieg ++ Dramatische Szene: Bas Dost auf Spielfeld zusammengebrochen ++ Basel weiterhin desolatResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

NAU_LIVE: Innerschweizer drehen das Spiel, verlieren aber gegen ServetteDie Innerschweizer liegen früh in Rückstand, drehen das Spiel – und verlieren dennoch. Ottiger und Chader treffen für den FCL, Antunes, Bedia, Bolla und Crivelli für Servette.

BAZONLINE: – FCB: Das Spiel läuft – wer startet besser in die Partie?Gelingt Rotblau nach zuletzt drei Niederlagen ein Befreiungsschlag? Verfolgen Sie die Partie gegen den FC Lausanne-Sport hier im BaZ-Liveticker. Anpfiff ist um 14.15 Uhr.

