Der FC Basel steckt tief in der Krise und unterliegt in Lausanne mit 0:3

Der FC Basel musste in der zwölften Runde der Super League zum Kellerduell nach Lausanne. Dort unterliegt der FCB gleich mit 0:3 und trottet mit gesenkten Köpfen vom Feld.Schriftsteller Thomas Meyer: «Es läuft prima für die Hamas»

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

Basel: Darum pilgern Zombies aus der ganzen Schweiz nach BaselAm Samstag wirds richtig gruselig in Basel. Bis zu 200 Gruselfans treffen sich zum Zombie Walk und läuten mit ihren Gruselkostümen die Halloween-Zeit ein. Weiterlesen ⮕

FC Basel verliert erneut und steckt weiterhin in der KriseDer FC Basel hat seit neun Spielen keinen Sieg mehr erzielt und steht nach elf Spielen mit nur fünf Punkten weiterhin am Ende der Tabelle. Die Mannschaft ist enttäuscht und frustriert über die anhaltende Misserfolgsserie. Weiterlesen ⮕

Frei: «Innerhalb der Mannschaft herrschte Totenstille»Fabian Frei im Interview nach der Niederlage des FC Basel bei Lausanne - Sport . Weiterlesen ⮕

FC Basel verliert Kellerduell gegen Lausanne-Sport mit 0:3Die Sieglos-Serie des FC Basel hält an! Der FCB kassiert auswärts im Kellerduell gegen Lausanne - Sport die nächste Klatsche. Weiterlesen ⮕

Super League: Basel verliert auch in LausanneAuch nach dem Gastspiel in Lausanne und der 0:3-Pleite ist der FCB ohne Tor und ohne Sieg seit dem Trainerwechsel. Weiterlesen ⮕

Nachtsperrung der Einfahrt und Ausfahrt auf der A2 in Richtung Luzern und BaselDie Arbeiten an der A2 können aus Sicherheitsgründen nicht tagsüber durchgeführt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung zu minimieren, finden die Arbeiten nachts statt. Der Verkehr in Richtung Basel wird über die Anschlüsse Basel City und Muttenz Süd umgeleitet. Bridgestone bietet zuverlässige und hochwertige Reifen für den Alltag und Motorsport. Weiterlesen ⮕