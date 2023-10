3:0-Sieg für Lausanne-Sport - Sène trifft doppelt: FCB-Krise verschärft sich weiter

Unter der Woche hatte der FC Basel mit einem 11:1 beim Unterklassigen Wallbach-Zeinigen Selbstvertrauen getankt und bewiesen, dass er weiss, wo das Tor steht – waren die Basler doch zuvor in drei Super-League-Partien in Folge ohne Treffer geblieben. Im Stade de la Tuilière war davon allerdings nichts mehr zu sehen. Lausanne-Sport war von Beginn an das bessere Team und holte sich den verdienten Heimsieg – während der FCB mal wieder ohne Torerfolg blieb.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Lausanner im 1. Durchgang, als sie von Beginn an hoch pressten und die FCB-Defensive – in der überraschend Renato Veiga in der Innenverteidigung spielte – unter Druck setzten. Der Führungstreffer fiel dann allerdings nach einem Penalty. Thierno Barry lenkte einen Abschluss mit dem Arm ab, nach Überprüfung der Bilder entschied Fedayi San auf Elfmeter.

Sène doppelt nachMit dem 0:1 aus Basler Sicht ging es in die Kabinen, die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen Schuss aufs Tor gebracht. Nach der Pause hatten sie dann ihre beste Phase des Spiels, diese hielt allerdings nur kurz an. Lausanne-Sport erhöhte nämlich gnadenlos: headtopics.com

Schliessen 01:58 Video Erneut trifft Sène vom Punkt Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 00:57 Video Sanches macht alles klar Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. Platzverweis hilft nichtNach dem dritten Treffer war die Messe gelesen. Trotz der roten Karte gegen Chris Kablan, der seinen Gegenspieler klar am Knie traf und deshalb verdient vom Platz musste (86.), brachte der FCB offensiv nichts mehr zu Stande.

00:44 Video Kablan trifft Demir mit gestrecktem Bein – Rot Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. Mit dem 0:3 geht die Horror-Serie von Trainer Heiko Vogel weiter. Seit er wieder an der Seitenlinie steht, kommt sein Team auf 0 Tore und ebensoviele Punkte. Der Rückstand auf Platz 11 beträgt fünf Punkte, Lausanne-Sport löst sich hingegen und schiebt sich auf Rang 9. headtopics.com

