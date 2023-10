FC Basel verliert erneut und steckt weiterhin in der Krise

nun seit neun Spielen auf einen Sieg. In elf Partien resultierte nur gerade ein Vollerfolg. Mit mickrigen fünf Punkten ist der FCB weiterhinnach dem Abpfiff zu. «Es tut unglaublich weh, wenn du dich eine Woche vorbereitest auf so ein Spiel. Und dann geht es am Ende so aus», klagt der FCB-Veteran.«Im Moment herrscht in mir absolute Leere – es tut einfach nur weh. Es ist nicht das, wozu die Mannschaft fähig ist, aber es ist die brutale Realität», so Frei.

Thierno Barry (FCB) macht gegen Lausanne hauptsächlich mit einem verursachten Elfmeter von sich reden. - keystone Barry berührt den Ball im Strafraum mit dem Arm, Schiedsrichter San pfeift vorerst nicht. Danach schaltet sich der VAR ein. San sieht sich die TV-Bilder an und entscheidet dann doch auf Penalty. Ex-Basler Sène schickt Hitz in die falsche Ecke und trifft souverän zur Lausanne-Führung.

Und die Waadtländer drücken gleich weiter. Erst hält Hitz gegen Sène stark, dann muss der FCB-Goalie auch den Schuss von Kalu parieren. Erst gegen Ende der Halbzeit können die Basler den Lausanne-Express verlangsamen und das Spiel ausgeglichener gestalten.Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind die Basler besser. Statt dem Ausgleich erlebt das Vogel-Team aber ein bitteres Déjà-vu. Veiga will im Strafraum mit dem Fuss klären, trifft dabei Dabanli am Kopf. headtopics.com

Wieder bleibt die Pfeife von San vorerst stumm, wieder entscheidet er allerdings nach Sichtung der TV-Bilder auf Penalty. Ganz bitter für den FC Basel! Erneut läuft Sène an – und versenkt auch seinen zweiten Penalty des Spiels.Damit warten die Basler nun seit neun Spielen auf einen Sieg in der Super League.Basels Taulant Xhaka (l.) kämpft vergebens. Der FCB verliert auch gegen Lausanne-Sport.

In der 69. Minute kommt es für die Gäste noch schlimmer. Sanches tankt sich durch die FCB-Abwehr und überlupft Hitz. 3:0 für Lausanne-Sport!

