Israels Panzer rollen im Gazastreifen ++ Tausende brechen im Gazastreifen in Lager für Hilfsgüter ein

Zuletzt waren israelische Bodentruppen 2014 im Gazastreifen. Mit Ausweitung des Kriegs gegen die Hamas betritt die Armee jetzt wieder Gaza-Boden. Doch der jetzige Krieg ist mit keinem der bisherigen Konflikte zu vergleichen.Im Libanon ist inmitten militärischer Spannungen an der Grenze zu Israel ein Soldat der UN-Beobachtermission Unifil verletzt worden.

Unifil, die sogenannte Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, gibt es seit 1978. Sie gilt als eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen.In Pakistan sind Hunderte Menschen angesichts des Gaza-Kriegs auf die Strassen gezogen. In der Hauptstadt Islamabad strömte am Sonntag eine Menschenmenge in Richtung der sogenannten Roten Zone, wo Botschaften und Regierungsgebäude liegen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

In mehreren Städten im Umkreis der Küstenmetropole gab es am Sonntag Raketenalarm, ebenso in Ortschaften im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Das israelische Fernsehen berichtete, bis zu zwei Millionen Menschen seien durch den Alarm und Aufrufe, sich in Schutzräume zu begeben, betroffen gewesen. Die Hamas wird nicht nur von Israel, sondern auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft. Seit dem Terroranschlag auf israelische Zivilisten am 7. headtopics.com

Es sei ein neuer gemeinsamer Mechanismus mit USA, Ägypten und den Vereinten Nationen eingerichtet worden. Hilfslieferungen für Gaza sollten demnach zunächst am Nitzana-Übergang von Israel nach Ägypten geprüft werden. Man habe grosse Sorgen, dass in den Lastwagen auch Waffen in den Gazastreifen geschafft werden könnten, sagte Goren.

Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas habe rund 30 000 Menschen im Umkreis des Schifa-Krankenhauses konzentriert, damit diese als «menschliche Schutzschilde» dienen. Dies solle Israel daran hindern, ihre unterirdische Kommandozentrale anzugreifen. Die israelische Armee hatte am Samstag Videos veröffentlicht, in denen mutmassliche Mitglieder der islamistischen Hamas die Nutzung des Krankenhauses für ihre Zwecke bestätigen. headtopics.com

